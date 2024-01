Incroci pericolosi a Roma: questi 30 saranno messi in sicurezza

La nuova priorità del sindaco Roberto Gualtieri: intervenire sugli incroci pericolosi di Roma per il Giubileo.

Uno dei problemi principali di Roma, sono gli incroci pericolosi e la sicurezza stradale. Sempre più spesso, noi giornalisti ci troviamo a dover far fronte davanti a quotidiane notizie legate gli incidenti stradali, dove proprio per le strade pericolose dobbiamo riportare anche vicende drammatiche e spesso anche con l’esito del decesso di automobilisti o motociclisti.

Incroci pericolosi a Roma: guidare nella Città Eterna è pericoloso

Della preoccupante situazione si è reso conto il sindaco Roberto Gualtieri, che già dall’inizio del 2024 deve contare decine d’incidenti sul territorio di Roma. Tutto peraltro in appena due settimane di nuovo anno, che purtroppo non hanno cambiato l’incisività degli incidenti stradali nella Capitale dall’anno scorso. Anzi, i dati sembrano indicarci addirittura un possibile peggioramento per l’anno corrente.

Incroci pericolosi a Roma: le opzioni al vaglio dal sindaco Gualtieri

Tra le soluzioni al vaglio, anche nella maniera più logica, c’è quella di una maggiore sorveglianza delle strade da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Il Sindaco vorrebbe mandare più agenti per le strade della Capitale, nonostante un problema di numeri dei reparti operativi dei Vigili Urbani capitolini. In tale condizione, da leggersi anche il Concorsone per 800 nuovi vigili a Roma, che nonostante i ritardi dovrebbe entrare in servizio per l’anno del Giubileo (2025).

Incroci pericolosi a Roma: le strade nel focus

Sono almeno 30 le strade interessate dal problema di un’oggettiva pericolosità stradale. Il Comune di Roma sul proprio sito le ha rinominate “black point”, con l’Amministrazione che proverà a intervenire celermente con azioni per aumentare la sicurezza stradale in quei punti. Si proverà a dargli una maggiore vivibilità con degli accorgimenti tecnici, ovvero segnaletica orizzontale e verticale, oltre che l’illuminazione pubblica efficiente in quei punti della viabilità.

Incroci pericolosi a Roma: le zone interessate dai lavori

Come menziona il sito RomaMobilità, il Comune di Roma opererà all’inizio su sette Municipi. Le aree individuate per la pericolosità stradale si trovano all’interno delle zone di Montesacro, Ostiense, l’Eur, Portunense, viale Marconi, Boccea, Monteverde e l’area di Trionfale. I lavori non finiranno qui, poichè nei prossimi mesi il Comune inizierà dei lavori anche nelle aree del Casilino e il quartiere Africano.

Incroci pericolosi a Roma: cosa sappiamo sui lavori per la sicurezza stradale?

Come le linee tramviarie di Roma (ormai nei tempi sfumate), anche la messa a norma degli incroci vedrebbe dei tempi molto stretti. I cantieri dovrebbero aprire entro l’Estate 2024, per concludersi entro la fine di dicembre 2024 e quindi già praticabili per l’inizio dell’Anno Giubilare.