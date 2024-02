Infernetto, proteste contro le modifiche della rete bus: cittadini arrabbiati per disservizi e carenze

Cittadini dell’Infernetto infuriati con il X Municipio e il Comune di Roma: polemiche sulla modifica della rete autobus nel quartiere.

I cittadini dell’Infernetto non ci stanno. In una situazione dei mezzi pubblici che già storicamente penalizzava questo quadrante del X Municipio, il recente cambio della rete bus ha fatto esplodere la rabbia della cittadinanza locale. Tutti si auguravano di vedere un cambio di rotta nel trasporto pubblico con il 2024, come promesso in primis dal Comune di Roma, in una situazione che però sembra invece essere gravemente peggiorata già dall’inizio dell’anno nuovo, ovvero gennaio.

Modifica della rete bus all’Infernetto: la voce dei cittadini

Come evidenzia Odissea Quotidiana, i cittadini non vedono con positività le ultime modifiche al trasporto pubblico del quartiere. A detta degli stessi residenti, la situazione di questo servizio pubblico rimane precaria, con le ultime modifiche che non soddisfano le esigenze della comunità cittadina e soprattutto pongono dei reali interrogativi sulla qualità e l’efficacia dei mezzi pubblici nella zona.

La critica alle politiche sul trasporto pubblico del X Municipio

Nell’occhio del ciclone è finita la Commissione Mobilità del X Municipio, guidata dal consigliere Leonardo Di Matteo (Partito Democratico). Se il tavolo istituzionale puntava alla riorganizzazione del trasporto pubblico su tutto il territorio lidense, le aspettative di questo progetto non si sarebbero concretizzate soprattutto nel quadrante dell’Infernetto, creando di fatto non poco malcontento.

La carenza dei bus nell’area Sud-Est del X Municipio

Quello che evidenziano i residenti della zona, in un inasprimento in confronto al passato, è la forte carenza dei mezzi autobus nella zona del X Municipio. Un fenomeno che, su tutto il territorio di Roma Sud, non sarebbe per nulla un unicum. Oggi a vivere la stessa problematica ci sono i residenti di Ostia, Casal Palocco, l’Axa e il quadrante di Acilia. Nel nono Municipio, invece, il problema starebbe toccando anche l’area dell’Eur.

Le polemiche attorno alla modifica dello 06

Le maggiori polemiche sono arrivate riguardo agli aggiornamenti della linea 06 ATAC, che attraversa i territori di Ostia, Castel Fusano, l’Infernetto, Casal Palocco e l’Axa. Dal 22 gennaio scorso, la linea autobus non tocca più il quadrante di via Menippo, vecchio capolinea nel cuore di Casal Palocco. Una condizione che si è tradotta come un nuovo disagio per i residenti, che si sono trovati senza un importante collegamento per l’area di Casal Palocco.

Il problema attorno alla linea 065

Per chi voleva muoversi coi mezzi pubblici per l’Infernetto, problemi sono emersi con la linea dello 065 ATAC. Secondo i residenti, all’interno di questo quartiere la linea affronta un percorso irrisorio, coprendo – cartina alla mano – un’area troppo limitata e soprattutto insufficiente a soddisfare le domande provenienti da una zona demograficamente in crescita negli ultimi anni.

Il collegamento con l’Eur per scuole e lavoratori

Tra le criticità emergono anche le corse che collegano l’Infernetto o Casal Palocco all’Eur, con le linee 709 e 070. Il 709 oltre a non aver visto recenti miglioramenti negli ultimi mesi, soffre ancora degli storici problemi segnalati dai residenti: poche corse sul territorio e soprattutto una marea di corse saltate.

Per lo 070, invece, che collega l’Infernetto all’Eur, il capolinea di Eur Fermi risulta scomodo per molti utenti. Tra questi gli studenti, che trovano le proprie scuole lontane dalla stazione presente sulla linea della Metro B.