INPS, nuovo bonus fino a 1500 euro alle famiglie: domande dal 18 marzo

Per il 2024 arriva un nuovo bonus dell’INPS da 1.500 euro per le famiglie italiane: ecco di cosa si tratta.

Nuovi bonus per questo 2024 da parte dell’INPS per alcune fasce di famiglie. La novità per diversi nuclei familiari italiani è arrivata con la circolare 34 di quest’anno, che di fatto stabilisce le modalità e i requisiti per accedere a un nuovo bonus economico. Tale aiuto si rivela come un contributo economico di 1.500 euro, con soldi utili per sostenere le visite dallo psicologo.

Il nuovo bonus dell’INPS per le famiglie italiane: di cosa si tratta

È un importante aiuto verso le famiglie italiane, che ancora oggi pagano le conseguenze finanziarie della crisi economica e della pandemia da Covid-19. Proprio a seguito di queste problematiche, sempre persone stanno mostrando – ancora oggi – la necessità di effettuare sedute presso uno psicologo, per essere seguite sul piano della psicologia.

La necessità del nuovo bonus dell’INPS

La crisi economica e gli strascichi della pandemia da Covid-19, hanno spinto molti italiani verso gravi traumi psicologici. Proprio questo ha fatto entrare in azione un nuovo bonus dell’INPS su questo frangente, in un’opzione che potranno fruire tutte le famiglie italiane con un ISEE fino ai 50 mila euro. Per ottenerlo, i soggetti devono risiedere in Italia e hanno sostenuto, o programmato di farlo, delle spese per le prestazioni di uno psicologo professionista.

Cosa sappiamo del nuovo bonus INPS

L’importo di questo bonus psicologo varia, come avviene in realtà analoghe, secondo il reddito di ogni singola famiglia. Il bonus può essere erogato in tre modi: con il valore di 1.500 euro, 1.000 euro o 500 euro. L’INPS eroga il bonus direttamente al professionista dove andiamo in visita, previa comunicazione del codice assegnato al richiedente dell’INPS.

Come richiedere il nuovo bonus dell’INPS

Per richiedere il bonus per lo psicologo, serve presentare la domanda presso il sito dell’INPS. Le domande dovranno essere consegnate entro un determinato periodo dell’anno, che quest’anno va dal 18 marzo al 31 maggio 2024. Per richiedere la domanda, le singole famiglie devono allegare la documentazione relativa alla situazione patrimoniale e il reddito del nucleo familiare riferito al 2022.

La comunicazione al fruitore del bonus INPS

Una volta che viene accolta la domanda dall’INPS, lo stesso ente si metterà in contatto col cittadino interessato all’aiuto. L’INPS infatti farà sapere alla persona il proprio codice e l’importo del bonus. Avuto il codice, lo stesso cittadino dovrà consegnarlo allo psicologo professionista che lo tiene in cura. Psicologo che, come intuibile, effettuerà le sedute, coperte per un massimo di 50 euro l’una. Aiuto utilizzabile fino all’esaurimento del bonus erogato dall’INPS verso il paziente.