Insediamento abusivo in un capannone: identificate 17 persone, 6 minori (FOTO)

Un vero e proprio appartamento abusivo quello ‘costruito’ all’interno di un capannone abbandonato, un tempo adibito a deposito di materiale edile. Siamo a Roma, in via di Torrenova 681 e questa mattina ha preso il via una vera e propria operazione di ricognizione congiunta, alla quale hanno preso parte numerose forze dell’ordine e non solo.

La denuncia del proprietario e le indagini delle forze dell’ordine

Presenti infatti i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, il personale della Polizia Locale di Roma Capitale – VI Gruppo Torri — e i servizi sociali territorialmente competenti. Le autorità hanno pertanto effettuato il censimento degli occupanti che stazionavano nell’area senza averne titolo. Il tutto, è venuto fuori grazie alla denuncia fatta ai militari da parte del proprietario.

Quest’ultimo segnalava che già dal mese di Dicembre 2021 ignoti avevano occupato l’area abusivamente, stanziandosi all’interno di locali fatiscenti privi di riscaldamento, energia elettrica ed acqua corrente. L’area è inoltre interessata dalla presenza di numerosi ammassi di rifiuti, pericolosi e non.

Identificate 17 persone

Venivano identificate complessivamente 17 persone, di cui 11 adulti e 6 minorenni.

A seguito delle operazioni, una delle persone identificate risultava essere destinataria di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Quest’ultima infatti deve espiare la pena residua un anno e 28 giorni di reclusione nonché pagare 200 euro di multa a seguito di condanna per tentato omicidio, resistenza a un pubblico ufficiale e ricettazione.