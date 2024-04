Intensificati i controlli dei Carabinieri a Roma: individuati lavoratori in nero e automobilisti ubriachi al volante

Carabinieri effettuano approfonditi controlli per le strade di Roma Sud: l’operazione sui quartieri di Marconi ed Eur.

Nuovi controlli dei Carabinieri a Roma. L’operazione dei militari, in questo weekend, si è interessata al contenimento dei fenomeni legati al degrado e la mala movida capitolina. Gli uomini dell’Arma si sono mossi nel quadrante di Roma Sud, dove hanno effettuato le operazioni di controllo tra la zona di viale Guglielmo Marco e il quadrante cittadino del quartiere Eur. I sopralluoghi sono stati eseguiti anche nelle attività commerciali di queste due zone, con irregolarità registrate agli esercenti.

Controlli dei Carabinieri a Roma per la sicurezza stradale

I Carabinieri sono intervenuti sulla circolazione stradale delle due zone capitoline, che al loro interno vedono il passaggio d’importanti strade come la Cristoforo Colombo e la Laurentina. Durante i monitoraggi del traffico, legato al rientro in piena notte dalle discoteche, i militari hanno fermato un ragazzo di ventisei anni: il giovane aveva attirato l’attenzione per delle manovre azzardate nella zona dell’Eur. Dopo il test dell’alcol, il guidatore è risultato al volante in stato di ebbrezza e con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Per il conducente è arrivato l’immediato ritiro della patente di guida.

Sempre tra l’Eur e il quadrante di via Ostiense, i militari hanno fermato altri tre guidatori nella zona delle discoteche (piazza Guglielmo Marconi e via Libetta): tutte le persone sono state trovate in stato di ebbrezza al volante e sanzionati per questo motivo.

Attività commerciale utilizza lavoratori in nero a Roma

Dopo numerose segnalazioni giunte ai Carabinieri, i militari hanno individuato un locale irregolare lungo piazza Guglielmo Marconi all’Eur. L’attività legata alla movida romana, vedeva al suo interno tre lavoratori in nero. Il rappresentante dell’attività è stato sanzionato con una multa di oltre 8 mila euro. Inoltre, i militari dell’Arma gli hanno notificato la prescrizione per regolarizzare la situazione dei dipendenti irregolari, con la minaccia di sospendere l’attività del locale in caso di inadempienza.