Invasione dei cinghiali a Formello, 30 suini selvatici ai bordi della Cassia Bis

Folto gruppo di cinghiali avvistato alle porte di Formello: i suini selvatici visti ai bordi della strada sulla Cassia Bis

Emergenza cinghiali a Formello. Da diverse ore, stanno girando sul web immagini di cinghiali che circolano liberamente sulla Cassia Bis. Gli animali si sono fiondati ai margini della strada, mangiando erba e venendo seguiti anche dai cuccioli. Pur se apparentemente innocui in quella posizione, rimane una pericolosità di fondo: avanzare lungo la strada ad alta percorrenza e causare gravissimi incidenti stradali, come peraltro avvenuto pochi giorni fa a Roma.

30 cinghiali immortalati a Formello: la situazione sulla Cassia Bis

La presenza dei cinghiali tra Formello e Roma Nord è abituale, ma forse mai una compagine così folta e compatta si era presentata ai margini della Cassia Bis. Gli animali, di colore marrone scuro, nero o con una pelliccia più chiara, camminano e mangiano l’erba secca. Un’immagine pure simpatica per le persone, considerato come anche i cuccioli seguono le proprie madri in quello che sembra un attimo di spensieratezza per loro.

I pericoli dietro il fenomeno

Quella che sembra una situazione dolce legata alla vita degli animali, in realtà potrebbe innescare dei pericoli di grande portata sul piano della sicurezza stradale. A pochi giorni dall’incidente avvenuto sulla Santa Cornelia, si torna a parlare di cinghiali per le strade della provincia di Roma. Per quanto commovente il passo di tutto il gruppo di suini selvatici, la possibilità di un incidente è evidente. Il video è fatto girare dal signor Vincenzo, innescando un forte dibattito coi residenti di Formello.

Il cinghiale, nel quadrante di Roma Nord, è diventato un grande problema. La possibilità d’investirlo per strada è notevolmente aumentata, con l’animale che entra nella città perché attratto dai rifiuti e la possibilità di sfamarsi senza particolari sforzi. Proprio in questo percorso si nascondono le insidie per l’animale e le persone motorizzate: il rischio di essere investito da una macchina, oppure da una moto e con serie conseguenze anche per il centauro.