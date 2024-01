Italo o Trenitalia, qual è la lounge migliore? Le differenze

Quali sono le vip lounge migliori a livello ferroviario? La sfida tra la compagnia di bandiera Trenitalia e Italo.

Quante volte abbiamo fruito dello lounge vip di Italo o Trenitalia, con la scusa di essere arrivati prima alla Stazione Termini e con diversi minuti d’anticipo per prendere il nostro treno verso una famosa città d’Italia. Il servizio riservato alle fasce Altà Velocità, spesso si rivela il giusto momento per rilassarsi tra una corsa dei treni e l’altra nella giornata di un professionista italiano.

La lounge per passare qualche momento di relax

Prima di salire su un treno diretto a Torino, Milano, Napoli o Bari, giusto per dire qualche esempio, le lounge possono essere i posti perfetti per aspettare il convoglio su divani comodi e all’insegna del comfort. Dopotutto questi locali esclusivi per i clienti delle due compagnie ferroviarie hanno diversi vantaggi, a cominciare da una oggettiva comodità per affrontare il lungo viaggio che dovremmo affrontare.

Cominciare il viaggio nel massimo della comodità

Nella sostanza, sia Trenitalia che Italo puntano a farci viaggiare nel totale relax. Al caldo invece delle fredde banchine (soprattutto l’inverno), ci fanno attendere i treni con una rassegna dei giornali italiani o stranieri, delle caffè caldo o cornetti se ci presentiamo di prima mattina (la vip lounge di Italo apre alle 6.30 alla Stazione Termini di Roma).

Italo o Trenitalia: qual è la migliore vip lounge?

Le vip lounge rappresentano due offerte di servizio molto diverse, che però garantiscono grande qualità ai propri clienti. Forse per puntualità dei treni, vince la sfida la compagnia di Italo in questo campo. Ma non disdegnate Trenitalia: a compagnia ha estesso la vip lounge a un pubblico più esclusivo come i passeggeri vip e business, proponendo una vasta varietà di food.

Vip lounge di Trenitalia: a chi è indicata?

La vip lounge di Trenitalia guarda al mondo dei professionisti italiani, proponendo sale esclusive soprattutto per le persone che viaggiano per gli impegni aziendali o addirittura per un proprio impegno politico nel Paese. Pur pagando di più l’ingresso in confronto alla concorrenza di Italo, Trenitalia continua a richiamare l’attenzione di professionisti pur un ticket d’ingresso molto alto.

Vip lounge di Italo: a chi la consigliamo?

Non possiamo considerare la vip lounge di Italo più popolare, ma facilita la possibilità di accederci ai clienti consueti di questa compagnia ferroviaria. La filosofia delle sale vip di Italo parlano al classico viaggiatore italiano, che soprattutto per lavoro è costretto a viaggiare in treno in giro per l’Italia o aspettare la coincidenza dei convogli per ore all’interno di una grande stazione del Bel Paese.