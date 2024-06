Jannik Sinner sul tetto del mondo, è primo nella classifica ATP

Jannik Sinner è il tennista più forte del mondo: dopo il ritiro di Djokovic ai Roland Garros, raggiunge la cima della classifica ATP.

Jannik Sinner entra nella leggenda. Per la prima volta nella storia del tennis, un tennista italiano diventa il primo all’interno della famosa classifica ATP. Sulla possibilità di sorpasso su Novak Djokovic, già i bookmakers ne parlavano da settimane: una situazione diventata più concreta con i Roland Garros, dove lo storico sorpasso si è palesato dopo un sorprendente e inaspettato abbandono del tennista serbo.

Jannik Sinner entra nella leggenda del tennis

Nonostante le ultime settimane avessero fatto preoccupare per i problemi all’anca, Jannik Sinner non ha perso l’appuntamento con la storia. Il ragazzo ha sorpassato Djokovic nella classifica ATP: un risultato che nessun tennista italiano aveva mai ottenuto prima d’ora, portando lo sportivo altoatesino tra le leggende azzurre di questa disciplina sportiva. Un traguardo straordinario, considerato come il ragazzo compirà solamente 23 anni ad agosto.

Doppia vittoria per il tennista italiano ai Roland Garros

La notizia del ritiro di Novak Djokovic è una pioggia fredda anzitutto per i suoi fan. L’annuncio è arrivato dagli organizzatori della manifestazione tennistica, che però non specificano le problematiche legate a questa improvvisa scelta sull’uscita dal torneo.

Tutto ciò accade, peraltro, durante la partita di Jannik Sinner alla stessa manifestazione: l’altoatesino era in campo contro il bulgaro Grigor Dimitrov. La sfida, valevole per i quarti di finale, ha visto dominare l’italiano in tutti e tre i set di gioco: il punteggio è stato 2-6, 4-6 e 6-7. Una sfida che, secondo il parere degli esperti, ha visto il tennista azzurro vincere con grande tranquillità e soprattutto scioltezza.

Il percorso nel torneo tennistico francese

Sinner arriverà alle semifinali con una consapevolezza in più: essere il tennista del momento da battere e, classifica alla mano, il più forte del mondo. Per ora la cima della classifica è ufficiosa grazie ai calcoli matematici, considerato come la lista ufficiale dell’ATP sarà disponibile solo da lunedì prossimo.