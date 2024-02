La classifica dei posti di mare più belli vicino a Roma, da Ostia a Sabaudia

I luoghi di mare più vicini alla città di Roma: ecco la nostra guida alla scoperta dello stupendo Litorale Romano e laziale.

Roma possiede bellissimi posti di mare, anche se questo aspetto è poco conosciuto dai turisti. Le motivazioni di questa disinformazione turistica è legata a numerosi problemi, in primis a una comunicazione istituzionale che non sempre promuove turisticamente il patrimonio marittimo della costa del Litorale Romano e i suoi punti di forza per attrarre chi viene in visita a Roma.

Il mare di Roma: Ostia

Storicamente Ostia è il mare di Roma per eccellenza, avendo nel suo dna storico anche il ruolo di porto durante l’epoca imperiale della città. È l’unico territorio rimasto nel Comune di Roma e che affaccia sul mare, con un collegamento discreto al Centro Storico capitolino attraverso la linea Metromare del Cotral (ex Roma-Lido).

Qui possiamo passare la giornata presso bellissimi stabilimenti balneari, che hanno la caratteristica della sabbia scura carica di ferro che favorisce l’abbronzatura nelle persone. Oltre a pranzare o cenare in ottimi ristorante sul mare, consigliamo di vedere nella zona i Cancelli di Castel Porziano, il borgo del Castello Giulio II e gli Scavi di Ostia Antica, la famosa Pineta di Castel Fusano.

Guardando lontano da Roma: Sabaudia

Sabaudia vede la presenza di tanti turisti provenienti da Roma, pur distando quasi 110 km dalla Capitale e vedendo la propria competenza territoriale nella provincia di Latina. Chi viene qui, spesso sceglie le spiagge chiare e incantevoli di questo territorio per effettuare gli sport acquatici al passo con i tempi. Il territorio da sempre è bandiera blu, richiamando la presenza di vip e personaggi famosi (l’anno scorso venne Francesco Totti).

Qui abbiamo tante possibilità per fare una visita turistica, trovandoci proprio in prossimità del Parco Nazionale del Circeo. Possiamo infatti visitare siti come la grotta Guattari, il lago di Paola, oltre ai luoghi che hanno ispirato la mitologia intorno alla figura della Maga Circe.

Il turismo estivo a Fregene

La frazione balneare di Fregene, nel Comune di Fiumicino, richiama la movida estiva proveniente dall’area di Roma Nord e la zona dell’XI Municipio. Da sempre racconta il turismo di lusso della Capitale, con locali alla moda e le spiagge più “cool” del Litorale Romano. È la località balneare preferita dai giovani universitari per fare aperitivo in Estate o fare serata in discoteca.

L’incantevole Santa Marinella

Santa Marinella è definita da molti come la Miami del Litorale Romano e del Mar Tirreno. Il Comune balneare si trova a 60 km di Roma, richiamando prettamente un turismo più familiare. Qui principalmente troviamo un mare azzurro e calmo, garantendo quindi un ambiente tranquillo per passare le vacanze estive coi propri cari e le ferie dal posto di lavoro.

La classifica delle località di mare vicino a Roma

Secondo il nostro parere, questa è la classifica delle migliori località turistiche di mare vicino a Roma: