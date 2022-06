‘La figlia di un collega si deve operare’: falso finanziere deruba imprenditore

Colleferro. Fingeva di appartenere al Corpo delle Fiamme Gialle per derubare un imprenditore. Per farsi consegnare i soldi dal malcapitato, il truffatore accampava la scusa, del tutto inventata, che la figlia di un collega dovesse subire una costosa operazione. Ma i suoi giochetti adesso sono finiti e l’uomo è stato identificato e denunciato.

Si finge finanziere e deruba un imprenditore: la truffa

Un uomo che si spacciava per Ispettore della Guardia di Finanza, è stato sorpreso a Colleferro dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma mentre si faceva consegnare una somma di denaro, dal titolare di un’impresa. Per mettere a segno quella che era una truffa in piena regola, l’uomo sosteneva che l’importo sarebbe servito a far fronte a un costoso intervento chirurgico all’estero della figlia di un suo collega, ovviamente era tutto inventato.

Le indagini e la denuncia

I Finanzieri della locale Compagnia, dopo alcune segnalazioni, hanno avviato accertamenti per risalire all’identità dell’uomo, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Velletri per i reati di truffa e sostituzione di persona.