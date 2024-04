La mamma di Willy: “Non odio chi lo ha ucciso, spero riflettano e ammettano le loro colpe”

Per la prima volta da quel 6 settembre 2020, Lucia Monteiro Duarte – mamma di Willy – ha concesso un’intervista al quotidiano La Repubblica, per raccontare cosa sia davvero successo quella notte che ha cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

Secondo la madre del 21enne di Paliano, Willy è stato ucciso perché nero, anche se l’aggravante dell’odio razziale non è stata riconosciuta durante il processo a carico dei fratelli Bianchi, di Mario Pincarelli e di Francesco Belleggia.

Le parole della mamma di Willy Monteiro Duarte

Il dolore è ancora tutto lì, è rimasto intatto in quella stanza con le foto di Willy alle pareti e tutto intorno un cuore di luci led e la maglietta della Roma, ricevuta in regalo da Francesco Totti. Il tempo sembra essersi fermato, in quella che è diventata la stanza dei ricordi. Sono passati tre anni da quando Willy Monteiro Duarte – 21enne di Paliano, aspirante chef – è stato massacrato di botte. Pochi secondi, meno di un minuto, sono bastati ai suoi aggressori per mettere fine alla vita di un giovane pieno di sogni.

Per la prima volta da quella drammatica notte, Lucia Monteiro Duarte ha aperto le porte della sua casa per raccontare quanto accaduto realmente quel 6 settembre del 2020. In un’intervista alla Repubblica, la madre di Willy ha raccontato che quella sera Willy stava tornando a casa quando si è avvicinato a Federico Zurma per chiedergli se fosse tutto a posto. L’unico a raccontare bene la dinamica dell’aggressione sarebbe stato proprio Belleggia, secondo Lucia.

L’odio razziale

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sarebbero arrivati proprio in quel momento e avrebbero iniziato a colpire Willy, senza motivo. “L’unico picchiato a morte è stato Willy perché era nero”. È convinta di questo la madre di Willy, anche se nel processo l’aggravante razziale non è stata riconosciuta.

Sul matrimonio di Mario Pincarelli Lucia Monteiro non si è espressa. L’unica sua speranza è che la giustizia faccia il suo corso e che, chi ha fatto del male a Willy, rifletta e ammetta le sue colpe, come finora non è successo, tra rimpalli di accuse reciproche. Mario Pincarelli ha scritto più di una lettera alla mamma di Willy per chiederle perdono.

E per quanto riguarda la vita senza il suo amato figlio, Lucia Duarte non riesce a nascondere il suo dolore: “Ho imparato a tenere Willy dentro di me. In ogni momento della giornata mi rivolgo a lui come se fosse ancora qui. Il vuoto c’è, Willy amava ridere, scherzare. Si sente il silenzio. Mio marito è più arrabbiato, ma ognuno affronta il dolore a modo suo. La fede mi sostiene”.