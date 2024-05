La portaerei “Garibaldi” arriva sulle coste del Lazio (e aprirà al pubblico): date e orari

La portaerei Garibaldi attraccherà per qualche giorno sulle coste del Lazio: ecco dove e quando sarà visitabile dal pubblico.

La nave militare “Garibaldi” tocca le coste del Lazio. L’imponente portaerei ha fatto sosta a Gaeta, per un periodo di esercitazione da parte dei soldati NATO. In tale frangente, l’imbarcazione dalla Marina Militare permetterà al pubblico di salire a bordo e vivere delle visite guidate. La nave sosterà nel Golfo di Gaeta, precisamente presso la banchina Cicconardi, fino alla giornata di giovedì 16 maggio 2024.

La portaerei Garibaldi sbarca sulle coste del Lazio

La nave è sbarcata in queste ore sulle coste del Lazio, dove sarà impiegata per l’esercitazione militare. Si tratta dell’operazione “Mare Aperto 24-1/Polaris 24/ITA MINEX 24”. Durante la sosta all’interno del Porto di Gaeta, i marinai concederanno un regalo per i cittadini del Golfo: sarà possibile visitare l’imbarcazione militare, in una visita che sicuramente appassionerà tantissimi bambini con il sogno di diventare marinai.

Le visite alla portaerei Garibaldi presso il Porto di Gaeta

Si potrà accedere alla portaerei Garibaldi dalla banchina Cicconardi, situata nel porto commerciale di Gaeta. Gli orari cui il pubblico potrà accedere sull’imbarcazione sono questi:

martedì 14 maggio: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30;

mercoledì 15 maggio: dalle 14:30 alle 17:30.

L’esercitazione “Mare Aperto” al largo del Lazio

L’esercitazione legata al progetto “Mare Aperto” è la più imponente operazione pianificata e condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale della Marina Militare. Al suo interno saranno impegnati più di 9 mila militari, provenienti da 27 nazioni e di cui 11 sono all’interno della NATO.

Per l’esercitazione militare, il periodo di addestramento durerà quattro settimane. L’intenso addestramento prevede la presenza di oltre 100 mezzi tra navi, aeromobili, sommergibili e veicoli non pilotati. Massiccia la presenza dei mezzi anfibi, provenienti dalla Brigata Marina di San Marco e le marine di Spagna e Francia. Alle esercitazioni parteciperanno anche i Marines americani, che porteranno mezzi ruotati e cingolati.

Nell’operazione saranno coinvolti anche gli incursori e subacquei della COMSUBIN. Nell’operazione interforze e interagenzia, coinvolti nel “Mare Aperto” anche l’Esercito, l’Aeronautica, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e gli uomini della Guardia Costiera.