La Repubblica Romana del 1849 e i suoi eroi: i ragazzi delle scuole cantano sulle note della Polizia Locale

Roma. ”Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato Romano”, questa è la frase che sancisce definitivamente la nascita della Repubblica Romana del 1849, con l’articolo 1 del Decreto fondamentale. Parliamo, per la precisione, della Seconda Repubblica, dal momento che la prima fu quella instauratasi sotto il periodo napoleonico, se si esclude la ”primissima” di epoca classica. Un periodo di grandi moti risorgimentali, irrequieto sotto il profilo nazionale e patriottico, dal momento che un nuovo Stato, con la sua Nazione, stavano nascendo.

La Roma Repubblicana e i suoi eroi: una giornata di celebrazione

Un periodo che diventa di fondamentale importanza per la nostra memoria storica, quando vissero grandi nomi, del calibro di Giuseppe Mazzini, Garibaldi, Goffredo Mameli, e il triumvirato che la governò: Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi. Insomma, un periodo davvero forte, intenso, che ogni anno viene ricordato anche grazie al lavoro dell’Associazione A.P.S – Amilcare Cipriani e Comitato Gianicolo, in collaborazione con diversi istituti scolastici proprio nella data odierna, il 17 marzo, anniversario della proclamazione del Regno d’Italia (1861).

La manifestazione organizzata dall’associazione Amilcare Cipriani e Comitato Gianicolo

In questo modo, si celebrano gli anni fondamentali del Risorgimento italiano, grazie alla valorizzazione dei suoi ideali, e alla sollecitazione della memoria. Anche quest’anno, infatti, l’occasione e la tradizione è stata rispettata. Nella mattinata odierna, infatti, i membri dell’Associazione A.P.S. e il suo Presidente Massimo Capoccetti, hanno incontrato i giovani degli istituti comprensivi del Forlanini e del Virgilio: una manifestazione incentrata totalmente sulla memoria e la rievocazione di quel periodo e che ha visto la partecipazione entusiasta di tutti gli astanti. A partire proprio dai ragazzi stessi, i quali hanno intonato le canzoni più caratteristiche di quel periodo supportati dalla banda orchestrale della Polizia Locale, anch’essa sul posto. Diversi gli interventi che si sono susseguiti e folta la partecipazione, che ha visto, tra i tanti volti del territorio, anche l’Assessore del I Municipio Stefano Marin e l’Assessore del XII Municipio Gioia Farnocchia.

I ragazzi cantano sulle note della Polizia Locale

La giornata si è suddivisa in due parti: alle 10.00 ci si è ritrovati al Faro del Gianicolo, Viale Garibaldi, qui i ragazzi hanno avuto la possibilità di visionarlo da vicino, grazie ad un addetto che ha gentilmente aperto la cella del Faro stesso. La seconda parte della manifestazione, invece, si è tenuta proprio in Piazza Garibaldi. Del resto non è la prima volta che una manifestazione del genere prendere piede a Roma: infatti, l’Associazione Amilcare Cipriani e Comitato Gianicolo dal 2011 continua ininterrottamente ad organizzare eventi simili, così come passeggiate scolastiche attraverso i luoghi più suggestivi e simbolici delle guerre svoltesi in quel periodo.