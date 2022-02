La Rustica, scoperta maxi discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi nell’area protetta (FOTO)

Immagini che lasciano davvero senza parole quelle che arrivano quest’oggi dal quartiere La Rustica a Roma dove gli agenti della Polizia Locale hanno scoperto una maxi discarica abusiva. Dentro, in un’area di oltre 2.500 mq, c’era davvero di tutto, dalle bombole del gas, agli elettrodomestici fino a tonnellate di materiali di cantiere.

La Rustica: scoperta maxi discarica abusiva

All’interno del sito, peraltro sottoposto a vincolo archeologico e paesaggistico, gli agenti del V Gruppo “Casilino” hanno constatato lo sversamento illegale di rifiuti speciali e pericolosi: come detto bombole del gas, ma anche estintori in disuso, elettrodomestici, tonnellate di calcinacci, pneumatici e materiale vario di cantiere.

Denunciato un uomo dalla Polizia Locale

Il responsabile è stato individuato. Si tratta di un 57enne di nazionalità italiana che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.