La Stazione Spaziale Internazionale attraversa l’Italia: ecco come vederla

La Stazione Spaziale Internazionale sorvolerà l’Italia nelle prossime ore: ecco come potremmo vederla nel cielo.

Un evento rarissimo solcherà i cieli italiani quest’oggi: la Stazione Spaziale Internazionale passerà sopra l’Italia. Il mezzo aerospaziale passerà sopra le nostre teste nel tardo pomeriggio, con la sua presenza che potrebbe essere individuabile a partire dalle 18.45 di oggi. Di seguito, proveremo a darvi qualche indicazione per non perdervi questo evento storico e soprattutto ammirare la stazione nell’immensità del cielo.

La Stazione Spaziale Internazionale sorvola l’Italia: come vederla

La Stazione Spaziale Internazionale potrebbe comparire nel cielo italiano, per gli osservatori più fortunati, dalle 18:59. Qui, per almeno 7 minuti, il famoso mezzo spaziale sorvolerà l’Italia, in una manovra che dovrebbe poter essere visibile in tutta la nazione con i giusti strumenti d’osservazione cosmica. La navicella, secondo il parere degli esperti, viaggerà su una traiettoria che va da Nord-Ovest a Nord-Est.

Come vedere la Stazione Spaziale Internazionale dall’Italia

Come ci spiegano le riviste scientifiche specializzate, la Stazione Spaziale Internazionale potrebbe essere vista anche con l’occhio nudo. Uno spettacolo che promette di essere indimenticabile per tutti i fortunati che riusciranno a incrociarla, magari anche favoriti dal buio e una zona non eccessivamente illuminato dove appostarsi. Come ci dicono gli esperti, servirà sopra le nostre teste un cielo sereno e la fortuna di incrociare, nell’arco di 7 minuti, un puntino luminoso che si muove nel cielo.

Il puntino, che altro non è che l’ISS, si distinguerà per una sua luminosità peculiare in confronto alle stelle. Per individuare con certezza la Stazione Spaziale Internazionale, si potranno usare dei siti di riferimento per comprendere la giusta posizione del mezzo aerospaziale: consigliamo di fare affidamento al sito Heavens-Above oppure, in caso di smartphone, dell’applicazione ISS Detector. Entrambe le fonti daranno indicazioni precise e aggiornate in tempo reale sulla navicella, fornendovi gli orari del passaggio sopra l’Italia e soprattutto le migliori posizioni dove poterla vedere. Non vi rimane altro che consultarle e trovare il punto dove effettuare questa visione storica.