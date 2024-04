Ladispoli, 250 studenti di una scuola di Roma al lavoro per pulire la spiaggia

Bambini di una scuola di Roma ripuliscono un tratto di spiaggia nella località di Marina di San Nicola, a Ladispoli.

I piccoli studenti di una scuola elementare hanno pulito un’area di spiaggia a Ladispoli. E’ successo con i bimbi dell’Istituto Comprensivo Piero Terracina del plesso Giuseppe Vaccari, che da Roma sono andati a Marina di San Nicola per portare il proprio contributo al decoro di un arenile pubblico. Un evento organizzato dai volontari di Ambiente Mare Italia, che attraverso questa iniziativa hanno insegnato l’importanza di tenere gli ambienti marini puliti per la salvaguardia ambientale e delle specie che vivono il mare.

I bambini puliscono un tratto di spiaggia a Ladispoli: l’iniziativa

L’evento è rientrato nel progetto di educazione ambientale “Settimana Verde“, ovvero una campagna che mira a sensibilizzare la cittadinanza verso la tutela dell’ambiente. I bambini si sono presentati in spiaggia questa mattina alle 10.30, con gli insegnanti che hanno deciso di portare a Ladispoli i piccoli studenti delle classi quarte e quinte. L’Ami ha fornito cappellini, pettorine e guanti, con i bambini che hanno cominciato a pulire l’arenile pubblico con addosso questi materiali. In questa maniera, i bimbi hanno ripulito quasi 400 metri di spiaggia, rimuovendo rifiuti di vario genere con l’aiuto di insegnanti e volontari.

La tutela dell’ambiente a Ladispoli da parte dei bambini

I bambini, nonostante la giovanissima età, si sono messi a disposizione per un grande obiettivo: tutelare quell’ambiente marino così bello. Uno spirito di lavoro che ha permesso ai bimbi e le bambine di raccogliere un grande numero di rifiuti, riempiendo vari sacchi con plastiche di vario genere, buste abbandonate, mozziconi di sigarette e recipienti vari in plastica.

La possibilità di fare un’importante lezione di tutela all’ambiente e impegno civico sul posto, soprattutto divertendosi con gli altri coetanei e in un’esperienza tutta all’aria aperta. Sul posto, per l’operato dei bimbi, si è presentata anche l’Assessore all’Ambiente di Ladispoli per congratularsi con i piccoli volontari per l’ambiente costiero.