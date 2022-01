Ladispoli, lo sport locale in lutto per la scomparsa di Antonio Sorbo: ''Grazie per tutto ciò che hai fatto''

Ladispoli. Un lutto tristissimo sia per la cittadinanza, sia per il mondo dello sport di Ladispoli. E’ venuto a mancare Antonio Sorbo, tutta la comunità si stringe in un abbraccio per la perdita di questo simbolo dello sport locale. Un’intera vita dedicata allo sport e alla sua diffusione sul territorio, soprattutto tra i ragazzi, insegnando loro a vivere sani ed in armonia con il movimento.

Triste scomparsa di Antonio Sorbo a Ladispoli

“È con infinita tristezza – afferma l’assessore allo sport Marco Milani – che apprendiamo della morte di Antonio Sorbo. Uomo di Sport di rara sensibilità. Sempre sorridente e disponibile, ha contribuito enormemente alla diffusione della cultura dello sport e del vivere sano nella nostra città. Tutta l’amministrazione comunale si stringe attorno ai familiari ed a tutto il mondo sportivo per la grave perdita. Addio Antonio e grazie per tutto ciò che hai fatto per Ladispoli”.