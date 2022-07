Ladispoli, trovati i ladri del territorio: arrestata la coppia

Da un po’ di tempo avevano creato non pochi disagi ai cittadini che, sempre più spesso, diventavano loro vittime. La coppia, una donna di 37 anni e un uomo di 26, entrambi rumeni, si organizzava, quotidianamente, per un nuovo furto in abitazione o una nuova estorsione. Dopo un’attenta indagine i due sono stati finalmente bloccati e arrestati dai militari della stazione di Ladispoli.

L’arresto

I due sono stati arrestati su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. Sono colpevoli di vari reati fra i quali: estorsione, furti in abitazione e resistenza ad un Pubblico Ufficiale. Al momento l’uomo si trova presso la Casa Circondariale Regina Coeli di Roma, mentre la donna presso il Nuovo Complesso Aurelia di Civitavecchia.