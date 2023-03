L’Aeronautica Militare compie 100 anni, a Piazza del Popolo sbarca ‘l’Air Force Experience’: ecco quando, gli eventi

Roma. È in fase di allestimento il villaggio dell’aeronautica militare denominato “Air Force Experience”. L’area espositiva si trova a Piazza del Popolo e dal prossimo 24 fino al 29 marzo permetterà ai cittadini di conoscere meglio il mondo dell’aeronautica militare. Il Villaggio nasce per celebrare, per rendere omaggio al centesimo compleanno del Corpo e in questa circostanza sarà possibile ammirare velivoli in mostra statica, prendere parte a percorsi esperienziali, incontri informativi, di intrattenimento, ed ancora, visitare gli stand promozionali, guardare le esibizioni musicali e sportive, vivendo un’esperienza unica nell’ambito di una ricorrenza così speciale ed importante per l’Arma Azzurra.

Concorso Aeronautica Militare 2023, bando per 775 posti: requisiti e come candidarsi

Il villaggio Air Force Experience per il 100° compleanno dell’Aeronautica Militare

Una grande festa quella prevista dal 24 al 29 marzo prossimo in vista del centesimo compleanno dell’Arma Azzurra! Per l’occasione a Piazza del Popolo si sta allestendo il villaggio “Air Force Experience”, un’area espositiva che permetterà ai visitatori di immergersi a 360° nell’affascinante mondo dell’aeronautica militare! Numerose le iniziative in programma così come gli stand presenti. Infatti, in questa preziosa circostanza sarà possibile ammirare velivoli in mostra statica, prendere parte a percorsi esperienziali, ad incontri informativi, di intrattenimento, ed ancora, visitare gli stand promozionali e le esibizioni musicali e sportive. Ci saranno, inoltre, tre “dome” grazie ai qiali intraprendere un vero e proprio viaggio nel passato, nel presente e nel futuro del Corpo. Ricordiamo che l’ingresso, dalle ore 10 alle 20, è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Il programma

Un programma ricco di eventi quello previsto in occasione del centesimo compleanno dell’Aeronautica Militare. Di seguito i dettagli delle giornate, così da non perdersi nemmeno un momento della grande festa dedicata all’Arma Azzurra.

24 marzo ore 11:00: Inaugurazione del villaggio aeronautico

24 marzo dalle ore 18:00: Esibizioni sul palco

25 marzo ore 16:30: Esibizione della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare sulla scalinata di Trinità dei Monti

25 marzo dalle ore 18:00: Esibizioni sul palco

25 marzo ore 18:10: Esibizione della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica

26 marzo ore 17:00: Incontro con i piloti delle Frecce Tricolori

26 marzo ore 18:00 e 19:20: Esibizioni della Big Band dell’Aeronautica Militare

26 marzo dalle ore 18:30: Esibizioni sul palco

27 marzo ore 17:00: Incontro con gli atleti del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare

27 marzo ore 18:10: Esibizione della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica

28 marzo ore 11:00: Cerimonia del 100° anno di costituzione dell’Aeronautica Militare

28 marzo dalle ore 18:00: Esibizioni sul palco.

Credit foto: @Aviation Report/ Michele Monteleone