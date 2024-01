Lanuvio, in arrivo un nuovo telelaser (e non solo): nel 2023 oltre 35.000 controlli contro l’alta velocità, il bilancio

Un anno di controlli della Polizia Locale di Lanuvio per la tutela dei cittadini sulle strade. Solo la settimana scorsa due le persone fermate per guida con patente già ritirata e abuso di sostanza alcoliche.

Nell’ultimo anno la Polizia Locale di Lanuvio ha eseguito un controllo pianificato del territorio al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini. Le operazioni hanno consentito di raggiungere numeri di tutto rispetto: oltre 35.000 sono i controlli eseguiti per la velocità con l’emissione di oltre 6.000 provvedimenti di decurtazione dei punti dalla patente e oltre 30 le parenti ritirate.

Sono stati oltre 1000 i ricorsi trattati tra GdP e Prefetto ed analisi in autotutela, a seguito dei quali sono state circa 350 le sanzioni annullate, con un rapporto tra sanzioni notificate e sanzioni annullate solo del 1%. Sono stati operati oltre 780 interventi di sostegno della cittadinanza anche con il grande apporto del Gruppo della Protezione Civile Comunale.

Polizia Locale di Lanuvio: il bilancio dei controlli nel 2023

Sono state inoltre eseguite deleghe da parte dell’A.G. di Velletri per oltre 130 i fascicoli d’indagine con interventi anche in ausilio dei servizi Sociali del comune di Lanuvio delegati dal Tribunale dei Minori di Roma.

Apposta nuova segnaletica nei punti strategici della città con il posizionamento di 70 nuovi segnali ed altri sono in corso di apposizione. In totale sono state 117 le ordinanze traffico emesse per le Manifestazioni o per gli interventi sulle strade. Oltre 400, invece, le Determine per la gestione dei servizi e del Corpo.

In arrivo nuovi strumenti, tra cui un telelaser di ultima generazione

Ma non finisce qui. La Polizia Locale, guidata dal Comandante Sergio Ierace sta puntando sempre di più all’efficacia della prevenzione sul territorio acquistando nuovi strumenti in ausilio ai propri operatori, quali un nuovo telelaser mobile in grado di rilevare la velocità in movimento sulle strade cittadine con l’esecuzione di un breve filmato per la contestazione di altre sanzioni utili alla sicurezza. Tra questi il controllo di cinture e uso di cellulare alla guida, che affiancherà l’attuale attrezzatura in dotazione utilizzata per la rilevazione dell’assenza di assicurazione e revisione del parco auto circolante sul territorio, oltre all’acquisto di una nuova apparecchiatura in grado di rilevare l’uso di sostanze stupefacenti che si affiancherà all’etilometro già nella disponibilità del Corpo ed in corso di revisione.

Il Sindaco Andrea Volpi con l’amministrazione e l’assessore alla Polizia Locale Mario Di Pietro, hanno puntato sulla prevenzione e sulla riorganizzazione del territorio che proseguirà nel corso del prossimo anno senza sosta.