Lariano, addio al dott. Roberto Cortese

Tristezza e dolore a Lariano: è deceduto, all’età di 62 anni, il dottor Roberto Cortese.

Una breve biografia professionale

Il dottor Roberto Cortese si laureò in medicina all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; era specializzato in malattie cardiovascolari, in nutrizione clinica ed agopuntura.

Mesi fa ebbe un’ischemia

Nel recente, il dottor Roberto Cortese fu colpito da un’ischemia che lo costrinse al ricovero e, da quanto si apprende, da quell’episodio clinico non si riprese .

Le esequie

L’estremo saluto al dottor Roberto Cortese verrà dato giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 15:00.