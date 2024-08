Larve sugli scooter di Roma, i motociclisti: “A Viale delle Province cadono dagli alberi”

Miriadi di larve trovate sui sellini degli scooter a Roma: situazione fuori controllo nella zona di viale delle Province

Larve sugli scooter di Roma, ma soprattutto senso di smarrimento per quei motociclisti che hanno la fobia degli insetti. Succede nel quadrante di Viale delle Province, dove è diventato molto sconsigliato tenere le motociclette in sosta sotto gli alberi. Basta una notte, per trovarsi il sellino pieno di piccole larve di colore nero, giallo, bianco o marrone. Piccoli insetti che vanno rimossi prima di mettersi in viaggio, facendo perdere minuti preziosi magari a quei residenti che devono scappare al lavoro.

Le larve invadono le auto e le moto di Roma: la situazione nell’area di piazza Bologna

A segnalare la vicenda è una signora residente della zona, che nelle scorse ore aveva lasciato per poco tempo il proprio motorino sotto un albero di viale delle Province. Nella sua mente voleva tenere la motocicletta vicino alla sua casa e soprattutto all’ombra, per non doversi bruciare con la calura una volta tornata in sella. In realtà non calcolava la presenza indesiderata di alcuni ospiti: delle larve d’insetto. Secondo le testimonianze dei residenti, gli insetti proverrebbero dagli alberi nella zona, probabilmente aggrediti in questi ultimi mesi da questa tipologia di specie infestante.

Il residente: “Da mesi segnaliamo la situazione e nessuno interviene”

Come traspare dalle parole dei residenti, tra viale delle Province e piazza Bologna non parliamo di un caso isolato. Anzi, da mesi i residenti segnalerebbero la situazione. La situazione sarebbe provabile anche vedendo le foglie di questi alberi, completamente bucate e rosicchiate dalla presenza di questi insetti. In più occasioni sono arrivate le lettere al II Municipio e al Comune di Roma Capitale, con la richiesta di disinfestazioni per allontanare queste specie infestanti nella zona e soprattutto salvare la vita degli alberi. Una richiesta che, a distanza di tempo, non sembra nemmeno aver avviato quegli iter amministrativi per garantire che tali alberature siano innaffiate con cadenza abituale o curati.