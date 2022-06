Latina incidente mortale per un 61enne: perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada, morto sul colpo

Era notte fonda, poco dopo le 3. La vittima guidava uno scooter Versity 300 lungo via Piscinara Destra, in direzione della Chiesuola. Era tutto tranquillo, stava tornando a casa. All’improvviso però ha perso il controllo, è finito fuori strada e si è schiantato contro un palo. Secondi decisivi. Secondi tragici. Secondi che, all’età di quasi 61 anni, l’hanno portato via per sempre.

L’incidente

La tragedia è avvenuta a pochi metri dall’abitazione del centauro. Secondo le prime indagini, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Non si ha la certezza di come sia andata effettivamente la dinamica. Si potrebbe pensare a un malore o a un colpo di sonno. Purtroppo però, niente è ancora certo.

Poco tempo dopo l’incidente, sono arrivati alcuni familiari della vittima che abitano lungo la strada. Con loro il 118. Ma tutto è stato inutile.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale del Distaccamento di Aprilia. La salma, sarà esaminata nell’obitorio da un medico legale che, probabilmente, potrà chiarire le cause dell’incidente.