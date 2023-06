Latina, inseguimento da film in centro: ladro in fuga sui tetti

Colto in flagrante durante un tentativo di furto in un’abitazione a Latina. Ma lui non si è scoraggiato e si è dato alla fuga arrampicandosi sui tetti del centro città. Così è iniziato l’inseguimento come in un film d’azione: i poliziotti hanno rincorso il malvivente romano fino alla cattura. Lui ha reagito in modo violento e ha ferito un agente delle forze dell’ordine.

Ladro in fuga sui tetti a Latina

Nella prima serata di venerdì scorso, 23 giugno, nella zona di via Guido Reni, a Latina, un uomo ha avvertito degli strani rumori nella sua abitazione. Dopo qualche attimo di panico ha capito che un malvivente era riuscito ad introdursi in casa attraverso il garage adiacente alla villetta. Ha subito allertato il 112, che già si trovava nei paraggi e le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente. Non appena il ladro ha capito di essere stato scoperto, ha tentato una fuga disperata, arrampicandosi sull’edificio e correndo lungo i tetti dalla zona residenziale, fino all’ospedale di Santa Maria Goretti.

Inseguimento da film in centro città

Alcuni residenti hanno assistito ad una scena da film per tutta la città: Antonio C., il ladro, inseguito dagli agenti ha tentato la fuga con tutte le sue forze, ma invano. Infatti, dopo una lunga corsa e un avventuroso inseguimento, è stato catturato. Ha anche aggredito un agente, che è rimasto ferito. Il ladro non era nuovo agli agenti ed è subito scattato l’arresto con i seguenti capi d’accusa: furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’udienza per un’eventuale condanna è fissata per il prossimo 11 settembre, nel frattempo è tornato in libertà con obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Il problema dei furti a Latina

Il problema dei furti è sempre più ingente a Latina e ci sono alcune zone specifiche prese di mira dai ladri. Uno dei bersagli preferiti si trova nella zona dell’ospedale, proprio dove si è consumato il tentato furto di venerdì sera. Via Guido Reni, ma anche tutta la zona adiacente all’ospedale di Latina dal lato del pronto soccorso, è poco sicura. Non solo per le case: i ladri hanno l’abitudine anche di rubare nelle macchine parcheggiate. I cittadini sono impauriti e chiedono maggiori servizi di controllo sul territorio.