Latina: ruba il portafoglio della cassiera e prova a fuggire, ma lei lo insegue e lo blocca

Latina. Si è accorta di un movimento strano con la coda dell’occhio. E girandosi ha notato che un uomo mai visto prima stava uscendo dagli spogliatoi riservati al personale. A quel punto la cassiera ha lasciato il suo posto, insospettita, e si è avvicinata per capire cosa stesse facendo, accorgendosi che le stava rubando il portafogli.

È successo questa mattina a Latina, in un supermercato del centro. La donna si è avvicinata allo spogliatoio, vedendo la sua borsa rovesciata e senza il prezioso portafogli all’interno, contenente denaro e documenti. Capendo che lo sconosciuto glielo aveva appena rubato, immediatamente si è messa all’inseguimento del ladro.

Vittima… inseguitrice

La cassiera, conoscendo meglio il negozio, è riuscita ad anticipare le mosse del malvivente, ostacolandone la fuga. La donna è riuscita a posizionarsi davanti alla porta di uscita, impedendo al ladro di scappare con il bottino. Vistosi messo alle strette e intuendo di di non avere più scampo, il ladro ha tentato lo stesso di guadagnare la fuga, spingendo violentemente la dipendente del supermercato, gettandola a terra.

Nel frattempo, però, sono arrivati gli agenti della Volante, chiamati dal personale del negozio. I poliziotti hanno provveduto a bloccare il fuggitivo e a condurlo presso gli Uffici di Corso della Repubblica. L’uomo, un 40enne di Latina, è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e posto in regime di custodia domiciliari presso la propria abitazione in attesa di essere condotto davanti al Tribunale di Latina nella mattinata di sabato 16 aprile per l’udienza di convalida.