Latina: “Vietato fare il bagno nelle spiagge libere”, stop del Comune. La gara per i bagnini è in ritardo

Divieto di balneazione sulle spiagge libere di Latina: per un pasticcio amministrativo, mancano i bagnini in quelle aree di arenile

Mancano i bagnini sulle spiagge libere di Latina. Il problema, nato da un pasticcio amministrativo, ha costretto l’amministrazione al divieto di balneazione in quelle zone. Almeno fino a quando non sarà affidato un appalto diretto per i prossimi trenta giorni, che consentirà ai bagnanti di poter tornare a rinfrescarsi nel mare in quelle aree di arenile. Intanto, all’interno del Comune s’innesca l’ennesima polemica sulla gestione dell’estate pontina.

Divieto di balneazione sulle spiagge libere di Latina

Il problema è di natura amministrativa, visto che il bando per l’appalto del salvataggio in mare nelle spiagge libere partirà solo dal 15 luglio. Come spiega Il Messaggero, estromesso tutto il mese di giugno: tutto ciò, nonostante la cospicua presenza di turisti sulle spiagge libere di Latina. Secondo l’Amministrazione del sindaco Matilde Celentano, non c’erano i tempi tecnici per far partire il bando prima di metà luglio.

Le soluzioni del sindaco Matilde Celentano

Una grande difficoltà per la Giunta di Centrodestra, che ugualmente ha saputo trovare una soluzione momentanea al grande problema per l’estate di Latina. Intanto sulle spiagge libere sono stati apposti dei grossi cartelli, dove in più lingue viene comunicato il divieto di balneazione. Un blocco ai “bagni al mare” che sarà momentaneo, ovvero fin quando non si attiverà un appalto diretto per il salvataggio in acqua per il prossimo mese. Funzionerà fino alla partenza della concessione tramite il bando, che durerà quest’anno dalla metà di luglio al 15 settembre 2024.

Il sindaco Celentano si è trovata ad affrontare un problema ciclico sulla gestione dei bagnini nelle spiagge libere di Latina. Già nel 2022, l’ex Primo Cittadino Coletta dovette affrontare un’analoga situazione. Una situazione che, estesa al territorio pontino, già in diversi casi ha toccato anche vari Comuni balneari della Provincia: numerosi Sindaci si sono trovati con i tempi corti per la gestione delle loro spiagge libere in vista dell’estate.