Laurentina, al via nuovi lavori tra Roma e Ardea: si viaggerà a carreggiata ridotta, ecco dove e da quando

Nuovi lavori per la S.P. 95/b Laurentina. La provinciale che unisce Roma ad Anzio vedrà gli operai al lavoro nel tratto tra il Grande Raccordo Anulare e il Comune di Ardea, per ripristinare e mettere in sicurezza le parti più ammalorate. L’intervento prende il via nell’ambito dei lavori previsti per il Giubileo. I lavori saranno eseguiti da Anas (Gruppo FS Italiane) e avranno inizio il prossimo 28 febbraio.

Riduzione di carreggiata in entrambi i sensi di marcia

”Al via nuovi interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di alcune principali arterie stradali Città Metropolitana di Roma Capitale”, comunica in una nota Città Metropolitana di Roma Capitale. Tra queste, appunto, la Laurentina. Il costo dei lavori della Provinciale 95/b ammonta a 3,2 milioni di euro e riguarderanno il rifacimento del manto stradale della provinciale per un’estesa complessiva di circa 2 chilometri, in entrambi i sensi di marcia.

Lavori fino alla fine di maggio

“Si tratta di lavori che comprenderanno anche il ripristino degli elementi strutturali (zanelle e caditoie) per la raccolta delle acque di piattaforma – fanno sapere da Città Metropolitana – Nei tratti più ammalorati verrà eseguito il rifacimento profondo della pavimentazione partendo dallo strato di misto cementato di 20 centimetri, lo strato di base, il binder e il piano di usura, per uno scavo totale di circa 40 centimetri. L’intervento garantirà un sensibile miglioramento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura nonché una durabilità maggiore del piano viabile. Al fine di poter eseguire i lavori in piena sicurezza sia per le maestranze coinvolte che per l’utenza in transito e tenuto conto delle necessità di effettuare un risanamento profondo della sede stradale, sarà istituita una riduzione di carreggiata in entrambi i sensi di marcia in orario sia diurno che notturno. Il completamento è previsto entro la fine di maggio”.

La riduzione delle carreggiate prevederà disagi per il traffico veicolare, soprattutto nelle ore di punta, ma i lavori erano assolutamente necessari per la messa in sicurezza della strada. Erano infatti gli stessi automobilisti a lamentare le scarse condizioni di sicurezza della Laurentina a causa delle buche e della poca visibilità, spesso causa di incidenti anche mortali.