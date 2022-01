L’auto elettrica resta in carica: distrutti dalle fiamme due veicoli e l’intero capannone

Momenti di paura questa mattina poco prima dell’alba a Monte San Biagio, in provincia di Latina, dove un’intero capannone è rimasto distrutto a seguito di un incendio. Completamente distrutte anche le due auto che erano parcheggiate all’interno del capannone.

Lascia l’auto in carica: distrutti due veicoli e l’intero capannone

E’ successo intorno alle ore 5:00, in località Cornacchia-Valle Marina. Ad accorgersi delle fiamme alte un commerciante, proprietario dell’abitazione limitrofa al capannone dove erano poste all’interno due auto elettriche. L’uomo, che si era alzato per andare al lavoro, si è accorto che si era sviluppato l’incendio in una delle due auto elettriche, vicino alla batteria che era sotto carica, finendo per incendiare l’intero capannone, completamente in legno.

L’incendio, partito dal surriscaldamento della batteria, si è propagato nell’auto, ha coinvolto il mezzo parcheggiato di fianco e, di seguito, il capannone.