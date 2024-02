Lavatrice, sai dove si mette correttamente il detersivo? A cosa fare attenzione

Dove inserire correttamente il nostro detersivo nella lavatrice per pulire i nostri capi sporchi: i nostri consigli.

Un problema che trovano molte persone coi lavori casalinghi è l’utilizzo del detersivo nella propria lavatrice, in una condizione che spesso non si esaurisce solo alla qualità del prodotto utilizzato. Tra le questioni che tanti cittadini si trovano ad affrontare nel merito, c’è quella legata all’esatto utilizzo del sapone: inserirlo nella vaschetta della nostra lavatrice o direttamente nel cestello? Ecco la nostra risposta nel merito.

Dove inserire il detersivo nella lavatrice: il problema per i casalinghi

Anzitutto bisogna partire da un fatto: l’utilizzo corretto del detersivo dipende anzitutto dal modello della lavatrice che teniamo in casa e poi dalla qualità dello stesso prodotto che vorremmo utilizzare. Le opzioni più utilizzate dalle persone per lavare il proprio bucato, comunque, si limita principalmente a due soluzioni pratiche, ovvero l’inserimento nel cestello o nella vaschetta. Opzioni che, però, sullo stato della lavatrice domestica possono procurare benefici o problemi.

L’utilizzo del detersivo nella vaschetta della lavatrice

Tale opzione, peraltro quella maggiormente utilizzata dai casalinghi italiani, ci permette di fruire di una varietà abbondante di detersivi. Possiamo utilizzare detersivi per il prelavaggio nelle vaschette con il simbolo “I”, per il lavaggio principale dei nostri capi con quelle legate al simbolo “II” o addirittura la formula ammorbidente quando troviamo il simbolo del “fiore”.

I pro della soluzione nella vaschetta della lavatrice

La vaschetta, come avrete visto aprendola nella lavatrice, ci permette di dosare la quantità di detersivo che utilizzeremo per lavare i nostri capi sporchi. Ovviamente questi tipi di prodotti vanno utilizzati con grande cautela, seguendo sempre le indicazioni poste sulla confezione dello stesso sapone. La scelta del detersivo, come sappiamo, dipende principalmente da quello che è più adatto al tessuto e il colore dei nostri capi.

I contro della vaschetta nella lavatrice

Come tutte le soluzioni, ci sono anche i contro. Per quello che concerne il detersivo all’interno della vaschetta, i problemi potrebbero rivelarsi come gli accumuli dei residui di detersivo. Condizioni che possono causare intasamenti, cattivo odore o muffa all’interno della lavatrice. Per risolvere la problematica, consigliamo la pulizia della vaschetta con acqua calda e aceto o un prodotto apposito a questa operazione.

Il detersivo nel cestello della lavatrice

Tante volte si può utilizzare il detersivo anche direttamente nel cestello, senza passare dalla vaschetta o il cassetto. Di solito troviamo il sapone sotto forma di capsule, bustine biodegradabili che contengono il detersivo liquido o in polvere. Le capsule per la lavatrice, come spiegano anche le indicazioni del prodotto, sono particolarmente indicate per i lavaggi brevi e a bassa temperatura.

I pro e i contro del detersivo nel cestello

Usare il detersivo nel cestello previene problematiche come il cattivo odore nella lavatrice, gli intasamenti e soprattutto la comparsa di muffe. Lo svantaggio potrebbe essere rilevato nelle dosi del sapone, che se utilizzato in maniera eccessiva può danneggiare gravemente lo stesso elettrodomestico e i nostri capi.