Lavori a Roma per il Giubileo, cantieri aperti da Piazza Pia a Termini: ecco quando

Giubileo del 2025, sono stati messi a disposizione molti fondi per migliorare le mobilità. Ecco tutti i cantieri che saranno aperti da Piazza Pia a Termini e quanto dureranno i lavori. In occasione del Giubileo sono previsti nella Città eterna numerosi pellegrini e turisti. Un grande quantitativo di persone inonderà, ancora più del solito, le strade della Capitale la quale traboccherà di iniziative ed eventi. Per prepararsi alsono stati messi a disposizione molti fondi per migliorare le mobilità. Ecco tutti i cantieri che saranno aperti da Piazza Pia a Termini e quanto dureranno i lavori. I lavori in vista del Giubileo nella Capitale I lavori partiranno il prossimo primo luglio dal ponte di Ferro che nell’ottobre del 2021 è andato a fuoco. Poi a metà del mese sarà la volta della realizzazione del nuovo sottovia di Piazza Pia, che creerà una nuova area pedonale. Continuano intanto i lavori di manutenzione straordinaria su arterie importanti della viabilità cittadina ed i prossimi mesi estivi saranno all’insegna dei cantieri. Sul ponte di Ferro, il cui nome ufficiale è ponte dell’Industria, si partirà con la realizzazione di una nuova passerella per spostare i sottoservizi. Si allargherà dunque la strada così da consentire il passaggio di autobus e camion fino a 24 tonnellate e sul lato meridionale della struttura verrà realizzata una passerella pedonale con tanto di pista ciclabile.

Tutti i cantieri aperti nella città da Piazza Pia a Termini

Il mese di luglio sarà ‘di fuoco’ per tutti i cantieri aperti nella capitale. Anche a fine mese gli operai non si fermeranno, anzi: interverranno proprio su Piazza dei Cinquecento, davanti la stazione di Termini. Tantissimi turisti e pellegrini arriveranno proprio da questa che è una delle principali stazioni di Roma ed è importante avere una buona prima impressione. Per questo è stato messo all’opera un piano di riqualificazione dell’intera piazza. Il progetto è innovativo e creativo: saranno ridisegnati gli spazi e i materiali usati saranno impiegati nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Si parla di un vero e proprio ‘bosco urbano‘ e tutti i cittadini romani sono molto curiosi di vedere il risultato finale. I lavori arriveranno fino a Piazza della Repubblica e alle Terme di Diocleziano.

La riqualificazione stradale: dove e quali saranno le strade chiude

La viabilità stradale di Roma ha molti punti critici, per questo, sono stati messi a disposizione circa 300 milioni di euro per la riqualificazione delle strade. Alcuni lavori saranno di pavimentazione stradale e avverranno di notte, per consentire la viabilità diurna. Le aree interessate sono: via Trionfale, via Trionfale Nuova, via della Camilluccia, Tangenziale Est, viale Palmiro Togliatti e 21 chilometri di via Braccianese. Chiaramente non mancheranno i lavori vicino al Vaticano, in particolare modo vicino Castel Sant’Angelo e Piazza San Pietro. L’obiettivo finale è quello di creare un sottopassaggio pedonale che collega Via della Conciliazione e Piazza Sant’Angelo.