Roma-Lido, in arrivo due stazioni: lavori in vista del Giubileo 2025

Buone notizie per la Roma–Lido e i pendolari che ogni giorno utilizzano la Metromare che unisce Ostia alla Capitale. Ristrutturazioni e nuove fermate, infatti, sono previste in vista del Giubileo, che si terrà nel il 2025, quando è previsto l’arrivo di milioni di fedeli da tutto il mondo. Per far fronte alla questione della viabilità, il governo ha messo a disposizione nuovi fondi per effettuare alcuni lavori di manutenzione delle strade, e non solo. Sono previste ben 97 opere di riqualificazione e modifica delle infrastrutture per agevolare gli spostamenti nel comune di Roma. Ecco quali saranno le due nuove stazioni che interesseranno la Roma-Lido.

Grandi lavori a Roma in vista del Giubileo 2025

Roma sta per ospitare il grande giubileo previsto per il 2025. Proprio l’8 giugno 2023 c’è stato un grande congresso in cui il governo ha discusso delle misure necessarie da adottare per mettere all sicuro la città e renderla più accessibile e collegata. Dopo una lunga riunione è stato emanato un Dpcm molto chiaro: verranno stanziati oltre 300 milioni di euro per finanziare i nuovi progetti. Molti di questi fondi sono stati destinati alla mobilità. Sono stati concessi ben 67 milioni per la riqualificazione della metro A e verranno create due nuove stazioni della metromare Roma-Lido.

Due nuove stazioni per la linea Roma-Lido

Una delle linee ferroviarie che collega il centro di Roma alle zone limitrofe è la linea Roma-Lido che arriva fino ad Ostia. Dal Dpcm approvato lo scorso 8 giugno, verranno destinati ben 12 milioni per la costruzione di due nuove stazioni ferroviarie: una nel municipio X nel quartiere Giardino di Roma e l’altra nel quartiere IX di Torrino Mezzocamino. Roma si prepara a diventare un cantiere a cielo aperto e la ditta responsabile sarà Astral, che è entrata in società con Atac ormai qualche anno fa. Queste due nuove fermate sono attese dai cittadini da anni: collegheranno al centro città oltre 50 mila persone.

Lavori in corso anche per la stazione di Acilia

Non sono questi gli unici lavori che vedremo nelle strade della capitale: verrà costruito anche un sovrappasso pedonale che collega la stazione di Acilia e il quartiere di Dragona. Non solo: per agevolare i cittadini verranno costruiti anche due nuovi ampi parcheggi per la stazione di Acilia-Dragona. Il progetto è volto a creare oltre 260 nuovi parcheggi per le autovetture, almeno 5 per i disabili e oltre 30 per i motocicli.

Quando inizieranno i lavori?

Non sono ancora ben chiare le tempistiche di questi interventi urbani e delle infrastrutture interessate. I fondi sono stati concessi l’8 giugno, quindi probabilmente a breve inizieranno i sopralluoghi di Astral. L’unica certezza è che tutte le opere dovranno essere collaudate entro il 2025. I tempi stimati prevedono la fine del progetto entro il 2023 e l’inizio dell’esecuzione entro il primo trimestre del 2024.