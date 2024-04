Lavori sul GRA: limitazioni e viabilità modificata | Date e orari, cosa sapere

Lavori di ammodernamento sul GRA di Roma: ecco come cambia la viabilità e quali uscite saranno chiuse nelle prossime ore.

Lavori sul GRA a Roma, in una situazione che potrebbe creare più di qualche disagio agli automobilisti. Gli interventi di manutenzione stradale sono iniziati nella giornata del 26 aprile 2024 (ieri), con l’obiettivo dell’ASTRAL di portare degli ammodernamenti sull’anello urbanistico che circonda la Città Eterna. Andiamo a scoprire che tipologia d’interventi avverranno e quali chiusure del traffico sono programmate.

I lavori sul GRA di Roma: l’annuncio di ASTRAL

I lavori sul GRA si protrarranno fino alla giornata di sabato 11 maggio 2024. Il primo intervento di Ammodernamento, sotto la gestione di Autostrade per l’Italia, avverrà sul cavalcavia che fa da svincolo tra il Grande Raccordo Anulare e la diramazione A1 di Roma Sud: il tratto stradale rimarrà chiuso nella notte tra il 28 e il 29 aprile, con gli orari che si protrarranno dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo.

Le modifiche alla circolazione sul GRA

Sulla carreggiata esterna ci saranno delle modifiche alla circolazione. Anzitutto il divieto di sorpasso per gli autocarri superiori al peso di 3,5 tonnellate. Poi ci sarà una riduzione della velocità a 90 km/h, con un restringimento della carreggiata tra i km 40+500 e il km 39+300.

Un ulteriore restringimento ci sarà sulla complanare della carreggiata esterna, tra il km 40 e il km 39+200: la strada obbligherà a uscire allo svincolo A1 Diramazione Roma Sud.

I lavori per l’ammodernamento degli impianti

I lavori per l’ammodernamento degli impianti sul Grande Raccordo Anulare si svolgeranno dal 26 aprile all’11 maggio. Gli orari in cui si svolgeranno le manutenzioni saranno dalle 21:30 alle 6 del mattino, a eccezione dei giorni festivi. Le chiusure previste per i lavori saranno: la Rampa Galleria Villa Romana Est, sulla corsia interna al km 9+900; la rampa d’ingresso alla Galleria Romana Est, alla corsia interna dal km 8+300 e km 10+200; la corsia di emergenza e quella di marcia, di marcia veloce e sorpasso della Galleria Quarto degli Ebrei dal km 13 al km 10 sulla carreggiata esterna; la rampa sulla carreggiata esterna al km 10+500.