Lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: ecco quando e a che ora

Chi deciderà di spostarsi in treno nelle giornate che vanno dal prossimo 2 giugno e fino al 4 giugno, dovrà fare i conti con alcune novità, nonché percorsi alternativi che interesseranno la rete ferroviaria. Il tutto si è reso necessario a causa di alcuni interventi di manutenzione e potenziamento sulla linea Roma- Napoli via Formia. Previste modifiche alla circolazione ferroviaria e la presenza di navette per garantire il servizio ai passeggeri.

Lavori alla stazione Tiburtina: ecco quando e cosa cambia per i treni

Gli interventi di manutenzione sulla Roma- Napoli

Al via agli interventi di manutenzione e di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma-Napoli, via Formia. I lavori saranno a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, e inizieranno il prossimo 2 giugno. Nella fattispecie, gli interventi inizieranno dalle ore 15:00 di venerdì 2 giugno e si concluderanno alle ore 03:00 di domenica 4 giugno 2023 e comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Minturno e Sessa Aurunca. Dal valore pari a circa 350.000 euro i lavori riguardano l’impermeabilizzazione del sottovia nei pressi di Minturno e vedranno all’opera circa 40 operai specializzati di RFI e di ditte esterne.

Le modifiche alla circolazione

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni Intercity, Intercity Notte e Regionali della linea Roma-Benevento che seguiranno il percorso via Cassino e subiscono variazioni di orario e di fermate. Previsto servizio di bus tra le stazioni di Sessa Aurunca e Minturno/Formia, tra Villa Literno e Formia/Caserta/Falciano e Minturno, tra Napoli Centrale e Formia e tra Caserta e Aversa/Formia/Minturno/Villa Literno. Saranno coinvolti anche alcuni treni regionali delle linee Roma-Frascati, Roma-Velletri, Roma-Albano, Cassino-Avezzano/Caserta, Roma-Cassino/Vairano/Caserta/Napoli, Napoli-Roccaravindola/Caserta, che subiranno variazioni d’orario. I canali di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati.

La riapertura di Ponte Badino a Terracina

Si è tenuta oggi la cerimonia di riapertura di Ponte Badino a Terracina. La struttura dal novembre del 2022 era stata chiusa per via di alcuni lavori effettati da Anas e che adesso, nel pieno rispetto del cronoprogramma, sono terminati. Presenti alla cerimonia il Prefetto di Latina Maurizio Falco, il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti, l’Assessore della Regione Lazio per Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità, Elena Palazzo, il Vicario Generale di Latina-Terracina-Priverno-Sezze, Don Enrico Scaccia e il Presidente di Anas Edoardo Valente