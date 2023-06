Lavori sulla Roma-Napoli, opera di potenziamento per la linea ferroviaria

Sono iniziati i lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, in una tratta su ferro che ogni giorno viene attraversata da migliaia di persone. Il lavori inizieranno sul finire di giugno 2023, estendendosi fino alla prima settimana di luglio. Tale condizione, come avviene ormai costantemente all’interno delle manutenzioni ferroviarie, bloccheranno la sosta dei treni in alcune fermate della linea.

Il lavori sulla linea ferroviaria Roma-Napoli

Al via gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma-Napoli via Formia, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane). I lavori, che inizieranno alla mezzanotte di venerdì 30 giugno e si concluderanno alla stessa ora di lunedì 3 luglio 2023, comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Priverno e Formia.

I fondi investiti per il potenziamento della linea ferroviaria

L’intervento, con un investimento di 3,7 milioni di euro, vedrà coinvolte circa 160 persone tra Gruppo FS Italiane e ditte appaltatrici, e comporterà la sostituzione completa di un cavalcavia vicino Fondi, oltre ai necessari interventi di manutenzione all’infrastruttura.

Le fermate che verranno saltate sulla Roma-Napoli

Per consentire la piena operatività dei cantieri, durante lo svolgimento dei lavori la circolazione ferroviaria subirà alcune modifiche e i treni regionali saranno limitati a Priverno (lato Roma), Minturno e Formia (lato Napoli) dove i collegamenti saranno garantiti con bus sostitutivi. I viaggiatori provenienti da Napoli e diretti a Roma proseguiranno il viaggio con gli autobus a Minturno, anziché Formia, per la maggiore vicinanza del punto di fermata.

La deviazione degli Intercity tra Roma e Napoli

Gli Intercity tra Roma e Napoli invece saranno deviati su itinerari alternativi. I bus effettueranno servizio viaggiatori nei seguenti punti di fermata:

• Roma Termini: piazza dei Cinquecento fermata bus linea 50;

• Pomezia: fermata TPL – piazzale stazione FS;

• Campoleone: fermata bus – ingresso stazione FS;

• Cisterna di Latina: fermata TPL – piazzale stazione FS;

• Latina: piazzale L. Caetani (piazzale stazione FS) – fermata TPL;

• Sezze Romano: fermata Cotral – ingresso stazione FS;

• Priverno: piazzale stazione FS;

• Monte S. Biagio: fermata Cotral su S.S.7 Appia – altezza stazione FS;

• Fondi: piazzale stazione FS;

• Itri: fermata Cotral su piazzale Padre Pio;

• Formia: fermata Cotral su Molo Vespucci;

• Minturno: palina TPL – parcheggio stazione lato via Appia;

• Sessa Aurunca: piazzale stazione FS;

• Villa Literno: piazzale stazione FS.