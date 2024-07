Lavori sulla Tangenziale Est, ecco il cronoprogramma delle prossime settimane

Lavori sulla Tangenziale Est, ecco quali opere mancano per la fine del cantiere stradale tra San Giovanni, la Prenestina e la Tiburtina

Sono partiti il 24 giugno i lavori per la riqualificazione della Tangenziale Est. Delle manutenzioni necessarie per la sopraelevata che collega il quadrante di San Giovanni, la zona di San Lorenzo e soprattutto la Tiburtina, visto come gli interventi serviranno a garantire maggiore freschezza e sicurezza sulla strada. Dopo la conclusione della prima fase di operazioni di manutenzione, i tecnici tra due settimane concluderanno le prime due fasi delle cinque previste per questo progetto urbanistico.

I lavori previsti sulla Tangenziale Est

I lavori stanno interessando la fascia est della Città Eterna, con il cantiere che interesserà il percorso da Largo Passamonti a Viale Castrese. Come ricorda il consigliere Daniele Rinaldi (Fratelli d’Italia), le manutenzioni stradali toccheranno la viabilità di diversi quartieri capitolini, come nel caso del Pigneto, la Prenestina e San Lorenzo. Gli operai che dovranno operare all’interno del cantiere, lavoreranno su un tratto stradale lungo 1,5 km, in una situazione che peraltro sta cambiando radicalmente la viabilità locale di quel quadrante cittadino.

Le fasi della manutenzione stradale sulla Sopraelevata

Al momento ci troviamo nella seconda fase dei lavori sulla Tangenziale Est, che hanno riguardato il rifacimento della rampa di via Prenestina in entrata. Facendo riferimento ai documenti di Roma Capitale e Anas SPA, questa parte di lavori, iniziata il 1° luglio, terminerà nella giornata di lunedì 15 luglio.

Precedentemente si è svolta la prima fase delle manutenzioni sulla sopraelevata, coi lavori sulla rampa in uscita per il quartiere del Pigneto. Tali manutenzioni sono state effettuate nell’ultima settimana di giugno scorso (dal 24 al 30).

Sono da svolgersi le ultime tre fasi del progetto urbanistico che interessa la zona Roma Est. La terza fase si svolgerà dal 16 al 31 luglio 2024, coi tecnici che opereranno sulla rampa di via Prenestina in uscita. Nella quarta fase, si lavorerà sul viadotto inferiore che collega il quartiere di San Giovanni alla Tiburtina. Per la manutenzione, la strada vedrà una chiusura continuativa dal 1° al 15 agosto 2024. La quinta e ultima fase, interesserà il viadotto superiore tra la Tiburtina e San Giovanni. Anche qui la strada verrà chiusa in maniera continuativa dal 16 al 30 agosto, così da essere tutto pronto in vista dell’imminente Giubileo.