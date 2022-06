Lavoro, cercasi operatori ecologici: ecco come fare per candidarsi

Nuove opportunità di lavoro nel Lazio, precisamente a Zagarolo, in provincia di Roma. Si cercano 10 risorse per assunzioni regolate da contratti, a tempo determinato, per tutto l’anno. Di seguito tutte le informazioni riguardo la candidatura, i contratti e i requisiti richiesti.

Tutte le informazioni necessarie

La Regione Lazio ha pubblicato un annuncio di lavoro del Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà. Si cercano precisamente 10 operatori da impiegare nella raccolta dei rifiuti presso il Comune di Zagarolo, provincia di Roma.

Sostanzialmente, la ricerca di personale per la Cooperativa Sociale che opera nei servizi di raccolta immondizia e rifiuti, è mirata a soddisfare le mansioni legate allo svuotamento dei contenitori per abiti, alla guida del veicolo per la raccolta rifiuti e alle attività di carico e scarico.

I requisiti

Innanzitutto è necessario avere la patente B. Bisogna avere poi una buona resistenza fisica. Importante poi prendersi la responsabilità nella conduzione e manutenzione degli automezzi.

Il contratto

Le assunzioni saranno effettuate attraverso stipula di contratti a tempo determinato della durata di un anno. Il lavoro è a tempo pieno. Organizzato su turni diurni, notturni e nei giorni festivi.

Come candidarsi

Il limite massimo della candidatura non va oltre il giorno 20 Giugno 2022. Bisogna presentare la domanda all’indirizzo email preselezionecpicinecitta@regione.lazio.it e i seguenti documenti:

Format di Autocandidatura compilato e sottoscritto

Cv dettagliato e firmato

Documento di identità

L’oggetto della mail dovrà contenere: “ID 552865 ADDETTI ALLA RACCOLTA RIFIUTI”.