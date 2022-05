Lazio, arriva la pagella anche per i professori: “I voti li decidono gli alunni”

Dopo i provvedimenti riguardo le chat tra studenti e professori, ecco che un’altra piccola rivoluzione scolastica, iniziata tempo fa, sta diventando realtà. La possibilità degli alunni di poter valutare i propri insegnanti non è da sottovalutare. Infatti, non solo gli studenti hanno delle responsabilità e dei doveri nei confronti del sistema scolastico. L’idea dei presidi del Lazio è quella di stabilire delle valutazioni per i docenti. Il progetto, che già dall’anno prossimo dovrebbe concretizzarsi, riguarda “I Teachers Standars”: un libretto in cui vengono scritte tutte le regole di comportamento dell’intero ambiente scolastico.

Leggi anche: Anzio, 14enne pestata di botte a scuola. La mamma: ‘L’istituto sapeva’

Il sondaggio agli studenti

L’idea è stata sottoposta, tramite un sondaggio, a vari studenti. I risultati hanno riportato che 8 alunni su 10 vorrebbero poter dare un giudizio ai loro prof. Si tratterebbe, periodicamente, di valutare l’andamento degli insegnanti nelle varie classi così da poter capire meglio l’insegnamento di ciascuno. Il preside di Assopresidi, Mario Rusconi, al Messaggero, ha dichiarato:

“L’obiettivo è avvicinare gli studenti alla scuola, avere un dialogo più efficace. Le pagelle dei ragazzi avranno proprio questa funzione. Coinvolgendoli speriamo così di responsabilizzarli“.

La risposta dei professori

Il sondaggio per proporre l’iniziativa, è stato sottoposto anche ai prof. I risultati evidenziano però che non tutti sono d’accordo, anzi. L’obiettivo però, continua Rusconi, “è quello di poter valutare la loro capacità di insegnamento, di comunicazione e di rapporto con la classe. Il giudizio non sarà altro che un momento di confronto e dialogo tra studenti e professori”.

Questo perché comprendersi e avere una possibilità di confronto porta sempre e comunque risultati migliori. Per il momento infatti l’idea è quella di poter far decidere alle scuole, liberamente da Settembre, se volerci provare oppure no.

Leggi anche: Liceo Montale, i docenti difendono la preside: “solo pettegolezzi”