Lazio, il 5 giugno torna il “Pulifondali” e “Pulispiagge”: gli interventi della FIPSAS tra Civitavecchia e Circeo

I tesserati della FIPSAS organizzano una pulizia delle spiagge e sui fondali marini del Lazio: interventi da Civitavecchia al Circeo.

Una pulizia delle spiagge e i fondali della costiera del Lazio. E’ l’iniziativa proposta dalla FIPSAS per il 5 giugno 2024, quando tecnici e tesserati andranno sugli arenili laziali e i fondali marini per cercare di togliere i rifiuti da questi ambienti naturali. Le iniziative di volontariato saranno quelle dei “Pulifondoali” e “Pulispiagge”, che già videro grande successo lo scorso anno in diverse località del litorale laziale.

La pulizia delle spiagge e dei fondali marini nel Lazio

La “Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato” porterà avanti un’iniziativa che coinvolgerà le principali località balneari del litorale laziale: le azioni di decoro marino, infatti, si svolgeranno a Civitavecchia, Ostia Lido, Latina e San Felice Circeo. Un’iniziativa per cercare di raccogliere i rifiuti e in cui collaboreranno anche altre realtà, come la Rai, la Guardia Costiera e Suzuki, con la casa automobilistica e motociclistica sempre attenta ai problemi del mare.

Tutelare il mare del Lazio: l’iniziativa della FIPSAS

A spiegare l’iniziativa della FIPSAS, che si rinnova anche per l’estate 2024, è il presidente Prof. Ugo Claudio Matteoli. L’intervento si pone due importanti obiettivi: tutelare l’ambiente marino dove s’interviene, ma soprattutto rendere coscienti i cittadini di quanto sia necessario preservare l’habitat naturale delle creature marine sulle coste del Lazio. Con gli interventi legati al “Pulifondali” e “Pulispiagge”, i tesserati della Federazione solo lo scorso anno sono riusciti a rimuovere oltre 170 quintali di rifiuti. In un’operazione che a giugno coinvolgerà oltre quaranta località in tutta Italia, la realtà sportiva ambisce a raddoppiare il numero dei rifiuti raccolti tra le spiagge della Penisola e i suoi fondali marini.

Le località del Lazio che vedranno la pulizia delle spiagge e dei fondali

Per l’evento di decoro del 5 giugno, FIPSAS ha inserito quattro mete balneari della costa laziale. Un progetto che vuole sensibilizzare cittadini e Comuni verso il corretto comportamento nelle spiagge, ma soprattutto lo smaltimento dei rifiuti per non inquinare questi spazi.