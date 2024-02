Lazio, la classifica dei posti dove si vive meglio: in che posizione si trova Roma

Dove si vive meglio all’interno del territorio della Regione Lazio: ecco la classifica e in quale posizione troviamo Roma.

Con i casi di cronaca nera e l’aumento dei prezzi per la qualità della vita, sempre più persone cercano la zona perfetta per andare a vivere. Un ragionamento che avviene anche per gli abitanti del Lazio, che ormai attraverso la riapertura del mercato immobiliare provano a cercare nuove destinazioni più vivibili ed economiche per trasferirsi e magari creare una propria famiglia.

I migliori posti per andare a vivere nel Lazio

La speciale classifica dei migliori posti dove vivere in Italia, per quest’anno, è stata fatta scrivere a giornalisti con attinenza sulla cronaca locale e studenti universitari, con questi ultimi spesso impegnati a cercare particolari quartieri più economici per contenere le spese della qualità della vita e soprattutto dell’affitto per poter continuare il loro percorso di studio.

In questo frangente, gli speciali giurati per questa occasione hanno voluto premiare il Lazio, facendo entrare nella Top 100 delle località ben sei cittadine laziali.

Dove andare a vivere nel Lazio

Oggi la migliore qualità della vita si respirerebbe nella provincia di Rieti, che si classifica al 37esimo posto tra le città più vivibili d’Italia. La città si sarebbe sviluppata ulteriormente nell’ultimo anno, tanto che nella stessa classifica si fermava al 73esimo posto nel 2019. I punti di forza del territorio reatino a oggi sono la sicurezza cittadina, l’istruzione, la popolazione e soprattutto un accessibile sistema salute. Di contorno, che non guasta mai, anche il patrimonio storico, artistico e la buona cucina.

Il posizionamento di Roma nella classifica sulla qualità della vita

Nonostante le strutture urbanistiche e i servizi, Roma non è la migliore città per vivere all’interno della Regione Lazio. Nonostante un piccolo miglioramento negli ultimi anni, la Città Eterna si attesta al 50esimo posto su scala nazionale. A farla salire con il proprio appeal verso i nuovi cittadini sono sicuramente il patrimonio artistico, ma anche le opportunità di lavoro che possono nascere dalla presenza degli uffici o i palazzi degli affari.

Guardando verso i Castelli Romani: dove si può andare a vivere

Tra i migliori Comuni dei Castelli Romani per la qualità della vita, si riconferma la realtà di Monte Compatri. Oggi si trova tra i primi 54 comuni italiani per la qualità della vita, nonostante gli ultimi drammatici avvenimenti legati alla criminalità organizzata del quadrante di Roma Est. Gli esperti hanno voluto valorizzare il territorio per la propria attitudine ambientale, la popolazione e soprattutto un ottimo collegamento a una metropoli come Roma.

Sempre nel territorio dei Castelli Romani, poco dietro, troviamo il Comune di Albano Laziale. Per la realtà comunale, secondo il parere degli esperti, c’è stata una piccola involuzione dal post pandemia del Covid-19. Rimane ancora centrale per la qualità della vita dei propri cittadini, in un luogo peraltro turistico tra eccellenze ambientali, storiche e soprattutto enogastronomiche.