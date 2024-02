Lazio, Regione investe oltre 1 miliardo d’euro per la manutenzione stradale: i cantieri partiranno quest’estate

La Regione Lazio ufficializza un maxi investimento da oltre un miliardo di euro per aumentare la sicurezza stradale.

Investimento da record della Regione Lazio, che ieri pomeriggio ha annunciato un maxi rifacimento delle strade laziali sotto la competenza dell’ente regionale. L’idea che era stata largamente palesata tra i propositi durante la campagna elettorale del governatore Francesco Rocca, oggi diventa realtà con un forte atto amministrativo che guarda alla sicurezza stradale sulle arterie urbane presenti nella nostra regione.

Investimento da record per la manutenzione stradale nel Lazio

La cifra stanziata dalla Giunta di Francesco Rocca ammonta a un miliardo e cento milioni di euro, che prevede interventi mirati per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade maggiormente pericolose nel territorio laziale. Gli interventi, che prenderanno il via coi cantieri da questa estate, dureranno lungo il triennio che va dal 2024 al 2026.

La sicurezza stradale sulle strade regionali

Dopo gli appelli di sindacati e Comitati di Quartiere, a seguito degli incidenti mortali avvenuti negli ultimi anni, l’amministrazione Rocca ha deciso di cambiare musica sugli interventi per la manutenzione stradale in confronto al passato. La sicurezza delle strade regionali torna tra le priorità dell’agenda legata alla Giunta del Governatore, che punta nell’imminente futuro a portare nelle “arterie a rischio” interventi straordinari, ordinari e soprattutto nuove installazioni per renderle più sicure.

Gli interventi dentro la città di Roma

Roma vedrà il chilometraggio di lavori più elevato in confronto alle altre province del Lazio, con i cantieri che toccheranno la rete stradale di oltre 140 km. Seguono poi gli interventi, per ampiezza dei lavori, sui territori di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Qui molte strade definite “pericolose”, vedranno già da giugno l’avvio d’interventi mirati per ripristinare la sicurezza stradale.

Le strade laziali toccate dai lavori

Principalmente i lavori toccheranno delle note strade del territorio laziale e sotto la competenza di Astral. Tra queste troviamo la SR Ausonia (che collega Cassino a Formia), la SP 8 Verentana a Viterbo, la SP10 Turistica del Terminillo, la SR di Fiuggi, la Tangenziale dei Castelli SS7, la SR Flacca.