Lazio, ‘spunta’ una straordinaria barriera corallina che stupisce gli esperti: ecco dove

“Anche l’Italia ha la sua barriera corallina”. E si trova proprio nel Lazio, precisamente al largo di Capocotta, tra Ostia e Torvajanica. Uno spettacolo al quale gli esperti hanno assistito a bocca aperta. Stupiti, non credevano ai loro occhi. Un’area meravigliosa ribattezzata come le “Galapagos del Mediterraneo“.

L’area marina protetta

Così come si legge su Repubblica, l’area marina protetta delle Secche di Tor Paterno, è di circa 1.400 ettari a livello di acqua e ha una profondità massima di 75 metri. Una sorpresa decisamente importante.

Insieme a diverse associazioni di Ostia, l’area è gestita dall’ente regionale RomaNatura. Sono in tanti che già chiedono di visitarla, di immergersi e di assistere a questo spettacolo. In effetti, sarebbe per tutti la prima volta.

Si registra già il tutto esaurito

Sarà decisamente emozionante vedere da vicino specie animali bellissime. Nuotare tra i cavallucci marini, coralli rari e pregiati, pesci di qualunque tipo. Nella giornata di oggi, sono centinaia i turisti che hanno voluto immergersi per ammirare il paesaggio. Il presidente di RomaNatura, Maurizio Gubbiotti, ha infatti dichiarato di essere positivamente sorpreso da così tanta attenzione e interesse.

“L’interesse turistico per le secche di Tor Paterno è crescente e già ora in apertura di stagione stiamo registrando un incremento fortissimo sia per i balneari che per i diving. Una grande opportunità di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio naturale di un territorio che sta assumendo progressiva consapevolezza delle sue potenzialità straordinarie”.