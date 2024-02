Le 5 cose da fare a Roma con meno di 10 euro

Ho solo 10 euro all’interno del mio portafoglio: ecco tutte le attività che posso fare in giro per Roma con questi soldi.

Chi ha detto che Roma è una città per ricchi? Quando pensiamo alla Città Eterna, crediamo che vivere nella Città Eterna significa svolgere anche attività che costano tanto sul nostro portafoglio. Se tutto il conteste ovviamente dipende dal quartiere che andiamo a vivere o visitare, l’idea della Capitale come una città costosissima non è una fedele fotografia.

Roma è una città costosa?

Partiamo dalla base: troppi cittadini e turisti credono come Roma sia cara per il portafoglio delle singole persone. L’affermazione non è del tutto falsa, specialmente per il ruolo che la Città Eterna si vuole ritagliare all’interno della dimensione turistica europea e internazionale. Dal 2023 prettamente, e precisamente dalle riaperture post pandemia del Covid-19, la Capitale sembra guarda all’obiettivo di un turismo di lusso almeno nel suo Centro Storico.

L’influsso del turismo di lusso a Roma

Cosa comporta un rialzo del turismo di lusso a Roma? Anzitutto un rialzo dei prezzi in quelle attività commerciali più vissute dai turisti durante il corso dell’anno. Nel concreto, le colazioni in alcune zone toccano prezzi esorbitanti, con scontrini anche da 12 euro per due cornetti e due cappuccini nella zona della Stazione Termini. Salassi che arrivano anche nelle vecchie osterie romane, che abbandonano i costi popolari per far posto a un conto più turistico nei loro menù.

Cosa posso fare a Roma con 10 euro

Sei un turista venuto a Roma e hai solo 10 euro nel portafoglio? Niente paura, qualcosa d’interessante si può fare ugualmente. Cominciamo con l’attività principale, ovvero quella del noleggio di una bicicletta con l’e-bike sharing: con pochi euro e una comoda due ruote, nulla ci toglie la possibilità di girarci Roma a bordo della nostra bici, magari pedalando nel tragitto tra Colosseo, Castel Sant’Angelo e Basilica di San Pietro.

Si può spendere i 10 euro anche per una dimensione più culturale, con la visita di un luogo che porta le tracce della storia e la tradizione e la cultura della Città Eterna. Tra le attività che vi consigliamo, c’è quella anzitutto di visitare il Museo Nazionale Romano. All’interno di questa visita, avrete la possibilità di recarvi anche allo storico Palazzo Altemps, con la formula del biglietto “8+2”.

Un buon drink per le strade di Roma

Magari a bordo di una comoda bicicletta, possiamo fare della attività all’insegna della movida. Bere un drink a poco prezzo nelle maggiori piazze della movida capitolina. Tra tutti ricordiamo il quartiere di San Lorenzo, peraltro molto vicino alla Stazione Termini e le fermate della Metro B di Policlinico e Castro Pretorio. Altre valide realtà da visitare sono l’area della Basilica di San Paolo nell’area Ostiense, con i locali attorno il parco Ricciardi che mettono gli spritz ad appena 2 euro durante il mercoledì. Non dimentichiamo poi i locali universitari su piazza Bologna e viale Ippocrate.

Lo speciale locale a piazza Navona e il Vaticano

A sorpresa, nel vostro itinerario mettete anche piazza Navona. Qui presso lo storico bar “Tre Scalini”, potete degustare una delle delizie più ricercate dai turisti che vengono a Roma. Provate la famosa “Bomba tartufo”, una squisitezza che sul vostro portafoglio peserà solo 4-5 euro.

Nell’itinerario inserite anche la visita alla Basilica di San Pietro, al Vaticano. L’accesso al Cupolone, se volete scalarlo a piedi, vi costerà solamente 8 euro. Aumenta a 10 euro se cercate la comodità, con l’utilizzo di un veloce ascensore per scalare la Cupola più famosa di Roma.