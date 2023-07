Le incredibili immagini della neve in piena estate: ecco dove

Nel pieno dell’estate 2023, in Italia e nel mondo a sorpresa non è andata via la neve. Una situazione figlia del cambiamento climatico, ma anche da alcune caratteristiche naturali che contraddistinguono diverse zone dell’Europa Centrale e del nostro continente. Almeno in Italia, in alcune zone del Nord le nevicate continuano a scendere con insistenza, continuando a fare la fortuna di chi gestisce gli impianti invernali.

La neve è tornata in Nord Italia

Come detto, la neve sembra non aver mai abbandonato alcune zone legate al Nord Italia. Tra le situazioni più esplicite, infatti, registriamo le grandi nevicate nella zona della Valle D’Aosta, ovvero uno dei punti più a “nord” della nostra Nazione. La neve è tornata a scende in maniera convincente, coprendo già gran parte di quelle piste che avevano visto spegnere la propria attività verso il mese di maggio 2023.

Impianti spenti, ma gente vestita da giornata in montagna

Nonostante gli impianti siano completamente spenti, le persone hanno deciso di tornare in alta quota a godersi la neve. Imbacuccati per le giornate da “settimana bianca”, nell’Estate 2023 sono ricomparsi gli scarponi, le giacche a vento, i cappelli in lana, i guanti e soprattutto le tute da montagna. Un cambio di stagione netto per i valdostani, che si sono fatti trovare preparati all’arrivo dell’imprevedibile nevicata.

La neve al confine con la Svizzera

I fiocchi di neve, in queste ore, sono caduti lungo il Piccolo Cervino, una montagna del territorio svizzero e che segna un confine naturale con lo Stato italiano. Proprio su alcune cime delle Alpi Pennine, si stanno riscontrando nevicate sorprendenti, che hanno completamente lasciato allibiti gli abitanti di quelle zone e soprattutto i turisti. Proprio questi ultimi, sono subito accorsi sul Piccolo Cervino per non perdersi lo spettacolo di una nevicata, pure abbondante, in piena Estate 2023 e che segna un evento molto raro.