Le nuove “nefaste” profezie di Gisella Cardia, previste catastrofi a Roma

Gisella Cardia torna a farsi a sentire in pubblico con una nuova profezia: prevista una catastrofe sopra la città di Roma

Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano Romano, è nuovamente al centro del dibattito pubblico a causa delle sue profezie catastrofiche. Dal 2016, Cardia afferma di ricevere messaggi dalla Madonna, con le sue ultime dichiarazioni che preannunciano disastri imminenti per l’Italia e Roma in particolare. Le profezie fanno riferimento anche a crisi che coinvolgeranno Gerusalemme, Inghilterra, Francia e Germania, generando preoccupazione tra i fedeli. Queste dichiarazioni, però, sono vaghe e hanno suscitato scetticismo, soprattutto da parte delle autorità religiose e dell’opinione pubblica, che mette in dubbio la veridicità delle sue visioni.

La nuova profezia di Gisella Cardia su Roma

Come spiegato da Il Messaggero, le apparizioni di Gisella sono spesso paragonate ad eventi mariani noti come quelli di Fatima e Medjugorje, ma la Chiesa non ha mai riconosciuto ufficialmente le sue visioni. Alcuni anni fa, la diocesi di Civita Castellana ha avviato un’indagine per verificare la genuinità delle apparizioni e dei presunti miracoli attribuiti a Gisella. Tuttavia, al momento non vi è stato alcun pronunciamento ufficiale che confermi la soprannaturalità degli eventi. Il caso rimane aperto, con molti scettici che vedono nelle dichiarazioni della veggente una possibile manipolazione delle credenze popolari per scopi personali e finanziari.

Le indagini sul conto della veggente

Oltre alle polemiche sulle sue visioni, Gisella Cardia e suo marito Gianni sono coinvolti in accuse di truffa riguardanti l’uso delle donazioni dei fedeli. Le somme raccolte, destinate inizialmente alla costruzione di una chiesa e ad altre attività religiose, sembrano essere state utilizzate per scopi personali. Le accuse sono emerse in seguito all’acquisto di una statua della Madonna da Medjugorje, che, secondo Gisella, avrebbe iniziato a lacrimare. Questo evento ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, contribuendo alla fondazione di un’associazione religiosa che ruota attorno al culto della statua e che ha generato notevoli entrate finanziarie.

Un fenomeno che fa parlare i cittadini

Oltre alle apparizioni e alle profezie, Gisella Cardia è diventata nota per una serie di presunti miracoli, tra cui la moltiplicazione del cibo e le guarigioni miracolose. In una puntata di “Pomeriggio Cinque”, è stato mostrato un video in cui Cardia afferma di aver moltiplicato gnocchi e coniglio per nutrire quindici persone. Inoltre, durante la Quaresima, avrebbe manifestato stigmate su mani e piedi. Questi fenomeni hanno diviso ulteriormente l’opinione pubblica: mentre alcuni credono fermamente nella sua missione spirituale, altri, compresi gli inquirenti e la magistratura, cercano di fare chiarezza su eventuali abusi di credulità popolare e sull’uso delle donazioni.