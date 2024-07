Le strade di Ostia diventano un dormitorio per clochard, le foto in pieno giorno a Lido Centro

Bivacchi e clochard invadono il centro di Ostia: ecco la situazione tra Via delle Baleniere e il Lungomare Paolo Toscanelli

Ostia in balia del degrado, il pressapochismo e un’Amministrazione che sembra aver perso la bussola del buongusto. Allora succede che nel quadrante di Lido Centro, ovvero la principale zona turistica del territorio lidense, i giacigli per clochard invadono i marciapiedi e le zone pedonali. Come avevamo evidenziato nei giorni scorsi, tutto ciò non solo la sera: senzatetto storditi dall’alcol vengono visti anche in pieno giorno.

Il centro di Ostia in balia del degrado, le fotografie dei cittadini

Mentre a Lido Centro qualche cittadino continua a dire come la situazione sia “vivibile” e “il quartiere non vede problemi”, la ruffianeria per ingraziarsi l’Amministrazione del X Municipio viene smentita dagli scatti fotografici dei residenti. Come Via Marsala alla Stazione Termini, la zona di Via Orazio Dello Sbirro sta diventando gradualmente un dormitorio per clochard a tutte le ore del giorno.

Come mostrano le fotografie di Carlotta Chiaraluce (responsabile di Noi Insieme X il Municipio), il marciapiede davanti al Mercato Orazio dello Sbirro è diventato un dormitorio per senzatetto. Un polo del degrado e dell’emergenza abitativa, tutto all’interno della principale via commerciale lidense e soprattutto in una delle attrazioni che dovrebbe richiamare i cittadini romani – e perché no, i turisti – all’interno del nostro territorio. Subito dopo pranzo, sono almeno due i senzatetto che dormono sul marciapiede e con vista sulle attività commerciali.

Gli altri episodi nella zona di Lido Centro

Come segnalato dai Capogruppo di Centrodestra nel Consiglio Comunale di Roma Capitale, i fenomeni di degrado non finiscono qui. Quelle che dovrebbero essere le recinzioni per chiudere al pubblico lo spazio dell’ex Hotel Belvedere – pericolante – a Piazza dei Ravennati, anche in questo caso si è trasformato in uno spazio dove bivaccare per sbandati e senzatetto. A pochi passi dal mare e affacciando su Via della Marina, quei pochi turisti che ci vengono a trovare sono costretti a vedere uno spettacolo indecoroso, tra bivacchi a pochi passi dalle attività di ristorazione e olezzi lungo il marciapiede. Tutto ciò, anche questo in caso, ad appena 400 metri dall’ufficio del Presidente del X Municipio, Mario Falconi.