“Libri in Osteria” a Frascati: il calendario completo della rassegna libraria

Nel Comune di Frascati, torna la rassegna libraria di “Libri in Osteria”. Arrivata alla terza edizione, la manifestazione culturale promette di presentare tanti libri e soprattutto ospiti nel Comune dei Castelli Romani. La rassegna libraria, ideata e curata dalla giornalista Emanuela Bruni, punta a promuovere gli autori provenienti dalla piccola e media editoria, oltre alla lettura delle tradizioni locali.

Torna “Libri in Osteria” a Frascati

Mangiare nelle osterie di Frascati, accompagnati dai grandi autori della letteratura europea. L’evento pensato e messo in atto da Emanuela Bruni guarda in questa direzione, creando un’occasione per mangiare i buonissimi piatti tipici locali e magari discorrere come Johann Wolfgang von Goethe o Pablo Neruda. La kermesse letteraria, nata inizialmente come un gioco, nelle scorse due edizioni ha riscosso un enorme successo tra i cittadini e in particolare gli appassionati della lettura.

L’organizzazione dell’evento sulla promozione dei libri

Emanuela Bruni, aiutata in questa manifestazione dal titolare della Libreria Ubik, Francesco Collacchi, e il ristoratore Remigio Sognatesori, ha messo in piedi un appuntamento letterario che nel tempo ha trovato sempre maggior successo all’interno del territorio di Frascati. L’evento si svolge nell’orario dell’aperitivo, dove vicino a un buon drink e la suggestiva piazzetta dell’Olmo, si può discutere dei grandi autori della letteratura.

Come si sviluppa l’evento letterario

Ogni settimana un personaggio letterario da raccontare, discutere e confrontarsi. Personaggi presi dai grandi classici della letteratura, i gialli o addirittura le inchieste giornalistiche che hanno segnato la storia. Tutto ciò non escludendo anche i personaggi della televisione di qualità, guardando anche a quei registi che hanno reso grande il cinema italiano e internazionale. Storie di personaggi, che puntualmente in questi incontri, portano alla conoscenza di particolari sconosciuti ai più e soprattutto rendono tali personalità avvincenti all’occhio del pubblico, che magari approfondisce l’argomento su quella personalità anche dalla propria casa.