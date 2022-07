Lidl assume in tutta Italia: posizioni aperte e come candidarsi

Sono aperte le candidature per nuovi posti alla Lidl. L’azienda sta infatti cercando personale e sono richieste diverse figure professionali. un’opportunità davvero importante dato anche il periodo storico, e difficile, nel quale siamo costretti a vivere. Ecco tutte le informazioni.

Proposta di lavoro Lidl

La Lidl è una società tedesca che negli anni sta crescendo sempre di più. I suoi punti vendita si trovano in tutto il nostro Paese e sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per milioni di cittadini. In questo momento, in cui tantissimi stanno vivendo una situazione di disagio, questa opportunità potrebbe essere l’inizio del cambiamento.

Nuove assunzioni Lidl: le posizioni aperte

Per i suoi 30 anni, Lidl ha annunciato circa 6mila assunzioni con l’obiettivo di poter creare una rete sempre più grande e in crescita. Prevede di realizzare quasi 150 nuovi punti vendita in Italia. Le figure ricercate sono:

Operatore di Filiale

Assistan Store Manager

Addetto Vendite

Capo Area

Store Manager

Come candidarsi

La procedura è semplice. Tutte le informazioni sono comunicate nel sito web ufficiale della Lidl in cui si trovano tutti gli step da seguire e gli aggiornamenti riguardo la ricerca del personale.