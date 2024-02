Like “fantasma” dall’Asia invadono pagina Facebook di Gualtieri: caccia ai profili fake

Like fantasma al profilo Facebook del sindaco Roberto Gualtieri: dall’Asia iterazioni quando pubblica sul termovalorizzatore di Roma.

Il sindaco Roberto Gualtieri è diventato famosissimo in Asia, oppure dei profili fake stanno prendendo di mira il suo interfaccia su Facebook negli ultimi anni. Il mistero sta toccando il Campidoglio, con una situazione che sembra aver attirato l’attenzione anche dei consiglieri comunali di opposizioni: il pubblico asiatico segue il Sindaco di Roma, ma mette “like” solo quando parla del termovalorizzatore.

I like asiatici al sindaco Gualtieri

La vicenda starebbe andando avanti ormai da tempo, con un fenomeno che già si registrava a dicembre 2022. Utenti geolocalizzati dal Bangladesh, l’India o il Vietnam, starebbero seguendo con interesse gli interventi nella politica romana del Sindaco. Peccato il like parta solo quando parla della necessità del termovalorizzatore, non apprezzando invece i contenuti legati alla promozione turistica della Capitale d’Italia: ad esempio la pubblicazione di scatti fotografici sotto il Colosseo o Castel Sant’Angelo.

Il mistero dei like fantasmi arriva in Campidoglio

Come racconta La Repubblica, la vicenda è arrivata anche all’interno del Consiglio Comunale di Roma. La bordata sarebbe arrivata dagli eletti del Movimento 5 Stelle, che avrebbero accusato Gualtieri di utilizzare dei “like non genuini” nei propri post Facebook dove prende delle precise posizioni politiche. In questo caso i numerosi stati dove parla della bontà del termovalorizzatore di Roma.

La reazione del sindaco Gualtieri ai like fantasma

Per il sindaco Roberto Gualtieri e il Partito Democratico, il problema è marginale. All’intervento degli eletti del Movimento 5 Stelle, ufficialmente nessuno della Giunta comunale ha ancora risposta. Dietro le quinte però qualcosa si sta muovendo. Lo stesso Sindaco di Roma avrebbe denunciato la vicenda alla Polizia Postale, curioso di comprendere da cosa fosse dipeso questo strano fenomeno legato ai suoi post sul termovalorizzatori. Indagini che però risulterebbero complesso, considerato come molti utenti non hanno profili con la geolocalizzazione e quindi di fatto sono molto difficili da raggiungere.