Linda Cerruti e i commenti sessisti sui social: ‘È vergognoso’

Pubblica una foto su Instagram che la ritrae in una posa artistica e il post viene invaso di commenti sessisti. Ora Linda Cerruti è pronta ad affrontare tutto con una battaglia legale.

Linda Cerruti e la vittoria agli Europei

Linda Cerruti, classe 1993 di Genova, ha conquistato la scena nel nuoto sincronizzato, negli ultimi eccezionali Europei a Roma. L’atleta si è portata a casa ben 8 medaglie. Voleva festeggiare e annunciare la vittoria con una foto sui social, ma il risvolto non è stato affatto quello sperato.

La foto su Instagram e i commenti sessisti

L’atleta ha pubblicato su Instagram una foto in una posa tipica del nuoto sincronizzato, scattata nella spiaggia dove è cresciuta. Il post è stato preso d’assalto da tantissimi utenti che hanno pubblicato commenti volgari e sessisti. La giovane non ha nascosto la delusione che è velocemente diventata rabbia.

“Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta l’argomento principale di cui parlare?” si è chiesta Linda, che si è detta “schifata” per tutti coloro che hanno commentato sessualizzando il suo corpo. Non è tardata ad arrivare la solidarietà alla Cerruti da parte del mondo dello sport e dai tifosi.

Leggi anche: Nuoto artistico, finale duo Olimpiadi 2021 con Linda Cerruti e Costanza Ferro: orario e dove vedere la diretta

Cerruti: “Agirò per vie legali”

La nuotatrice è pronta ad agire per vie legali: “Ho pubblicato una foto con la spaccata verticale: è il mio sport, per cui mi alzo alle 5 del mattino – ha dichiarato a La Repubblica – Quello che c’era da scrivere l’ho scritto nel mio post. Ora è tempo di agire: voglio capire come procedere per vie legali. Magari con la polizia postale, soprattutto sui commenti più spinti. Lo faccio per me stessa, e per i bambini che ci vedono come esempio”.

“Voglio far passare il messaggio che non è giusto stare zitti di fronte a queste situazioni. Nel mio piccolo, col mio post, non stravolgo il mondo, però se ciascuno nel suo piccolo fa qualcosa, prima o poi queste dinamiche social finiranno. Sembra quasi che stia diventando normale, all’ordine del giorno, per sportivi famosi e personaggi del mondo dello spettacolo. Mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo”.