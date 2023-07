Lite per un lettino finisce a coltellate: grave bagnino

Una banale lite in spiaggia finisce con un accoltellamento. E a farne le spese è stato un bagnino, che stava ritirando i lettini utilizzati dai bagnanti per prendere il sole. È successo domenica 9 luglio 2023 a Napoli, in un lido balneare di Marechiaro. L’uomo accoltellato, dopo un delicato intervento chirurgico all’addome, resta ricoverato in ospedale ma è fuori pericolo di vita.

La ricostruzione dell’accaduto a Napoli: dalla lite all’accoltellamento

Metti una domenica di inizio luglio in spiaggia, cercando un po’ di refrigerio dalle temperature bollenti di questi giorni e un po’ di relax dopo una settimana di duro lavoro. Non ti aspetteresti mai di poter assistere a un accoltellamento che solo per il tempestivo intervento dei sanitari non ha avuto conseguenze ben più tragiche. Siamo in un lido balneare di Marechiaro, piccolo borgo che si trova nel quartiere Posillipo, a Napoli. Al culmine di un diverbio con un ragazzo con il quale stava litigando, un bagnino di 42 anni è stato colpito con una coltellata all’altezza dell’addome. Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, tutto è avvenuto mentre l’uomo stava ritirando i lettini utilizzati dai bagnanti per prendere comodamente il sole.

Bagnino operato d’urgenza all’addome, è fuori pericolo

L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale Fatebenefratelli: i sanitari ritengono che adesso sia fuori pericolo. Proseguono, intanto, le indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e individuare il responsabile o i responsabili: alcuni testimoni infatti raccontano di aver notato alcuni ragazzini, probabilmente due quindicenni, che avrebbero ferito la vittima durante la lite. I reati ipotizzati sono aggressione, tentato omicidio e porto illegale di arma da taglio.